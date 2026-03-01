Sršeni so še naprej vroči, za četrto v nizu 'padel' Portland

Na sobotnih tekmah košarkarskega večera onstran velike luže je Bam Adebayo dosegel 24 točk in 11 skokov, ko je ekipa Miami Heat premagala Houston s 115:105 in končala niz treh zmag teksaških raket. Igralec floridske vročice Pelle Larsson je v zadnji četrtini dosegel 10 od 20 točk in pomagal Miamiju obdržati zmago v napeti zadnji četrtini. Sedem igralcev Heat je doseglo dvomestno število točk.