Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Sršeni so še naprej vroči, za četrto v nizu 'padel' Portland

Miami, 01. 03. 2026 07.43 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
M.J. STA
Brandon Miller

Na sobotnih tekmah košarkarskega večera onstran velike luže je Bam Adebayo dosegel 24 točk in 11 skokov, ko je ekipa Miami Heat premagala Houston s 115:105 in končala niz treh zmag teksaških raket. Igralec floridske vročice Pelle Larsson je v zadnji četrtini dosegel 10 od 20 točk in pomagal Miamiju obdržati zmago v napeti zadnji četrtini. Sedem igralcev Heat je doseglo dvomestno število točk.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V Charlottu je Brandon Miller dosegel 26 točk in osem skokov, s čimer je sršene popeljal do četrte zaporedne zmage s 109:93 nad Portland Trail Blazers.

Preberi še 'Takšni moramo biti vsako tekmo. A za gostovanja se ne bojim, popraviti se moramo doma'

Košarkarji Toronto Raptors so s 134:125 ugnali Washington Wizards, New Orleans Pelicans pa so bili s 115:105 boljši od Utah Jazz, ki so doživeli peti zaporedni poraz.

Izidi:
Charlotte Hornets - Portland Trail Blazers 109:93

Miami Heat - Houston Rockets 115:105

Washington Wizards - Toronto Raptors 125:134

Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 101:129
(Luka Dončić 26 točk, šest skokov, 8 podaj v 29 minutah za LA Lakers)

Utah Jazz - New Orleans Pelicans 105:115

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

košarka nba

'Malo je časa za spremembe, poskušali se bomo psihološko dvigniti'

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kaj dojenček zaznava v maternici
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Pomladne alergije pri otrocih: kako prepoznati prve znake in kdaj obiskati pediatra
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kako prepoznati prve znake avtizma pri malčku
Kaj vam dojenček sporoča brez besed
Kaj vam dojenček sporoča brez besed
zadovoljna
Portal
V lepi beli obleki je ukradla vso pozornost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka nepričakovano sporočilo, raki se vračajo v preteklost
Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost
Tedenski horoskop: Raki morajo poskrbeti zase, levi iščejo pozornost
Videti sta kot sestri
Videti sta kot sestri
vizita
Portal
Nevarna kombinacija: zdravila, ki jih nikoli ne smete jemati skupaj z alkoholom
Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom
Po možganski kapi se je zbudila z ruskim naglasom
Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike
Tveganja, ki jih razkrivajo nove raziskave o vplivu mikroplastike
Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
Nenadna bolečina v prsih: zakaj se pojavi in kateri opozorilni znaki zahtevajo takojšnje ukrepanje
cekin
Portal
Ženska prihrani 34 evrov pri Ryanairu z Vintedovim trikom
Nova kitajska baterija, ki traja stoletja?
Nova kitajska baterija, ki traja stoletja?
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Od doma do 84.000 evrov mesečnega prihodka: to je zgodba mamice
Kako biti nenadomestljiv v službi?
Kako biti nenadomestljiv v službi?
moskisvet
Portal
Znanstveniki razkrili, da je bilo zgodnje Vesolje po Velikem poku kot 'vrela kozmična juha'
To resno ogroža zdravje kolesarjev
To resno ogroža zdravje kolesarjev
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Najpogostejše napake pri polnjenju telefona, ki jih delate vsi
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
Šokiral v podcastu in pokazal svoje umazane noge
dominvrt
Portal
Kamnita hiša iz 16. stoletja: življenje v skali, ki navdušuje
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Kako urediti majhen balkon, da bo videti večji: ideje, ki jih uporabljajo profesionalni oblikovalci
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pomladna nevarnost za hišne ljubljenčke: rastline in alergeni, ki lahko škodujejo vašemu psu ali mački
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
Pravila, ki se jih morate držati, če želite imeti najlepše vrtnice
okusno
Portal
Kaj kuhati za vikend? Imamo super ideje!
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Kako zmehčati goveje zrezke? Preizkušene metode za popoln rezultat
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Najboljše sladice brez peke, ki so idealne za vsako priložnost
Kako zgostiti golaž?
Kako zgostiti golaž?
voyo
Portal
Stonewall
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543