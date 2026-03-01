Sršeni so še naprej vroči, za četrto v nizu 'padel' Portland

V Charlottu je Brandon Miller dosegel 26 točk in osem skokov, s čimer je sršene popeljal do četrte zaporedne zmage s 109:93 nad Portland Trail Blazers.
Košarkarji Toronto Raptors so s 134:125 ugnali Washington Wizards, New Orleans Pelicans pa so bili s 115:105 boljši od Utah Jazz, ki so doživeli peti zaporedni poraz.
Izidi:
Charlotte Hornets - Portland Trail Blazers 109:93
Miami Heat - Houston Rockets 115:105
Washington Wizards - Toronto Raptors 125:134
Golden State Warriors - Los Angeles Lakers 101:129
(Luka Dončić 26 točk, šest skokov, 8 podaj v 29 minutah za LA Lakers)
Utah Jazz - New Orleans Pelicans 105:115
