Stari dobri Luka: nora trojka skoraj s polovice in tehnična napaka

Ta je bila posledica Dončićevega nezadovoljstva nad določenimi sodniškimi odločitvami, a do hujšega prerekanja med slovenskim košarkarskim virtuozom in sodnikom Aaronom Smithom vendarle ni prišlo.

Luka Dončić je prejeto tehnično napako pospremil z nasmehom in nadaljeval v svojem slogu. S preudarno in na trenutke zelo domiselno igro je vodil svoje moštvo do nove zmage v tem pripravljalnem obdobju (114:110). Reprezentančni kapetan je 23 točkam dodal še po tri skoke in podaje, obenem pa poskrbel verjetno za najlepšo potezo na tekmi, ko je na začetku druge četrtine po podaji Gruzijca Sandra Mamukelashvilija ob izteku napada zadel trojko skoraj s polovice igrišča.