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Košarka

Stari dobri Luka: nora trojka skoraj s polovice in tehnična napaka

Los Angeles, 09. 10. 2026 08.18 pred 34 minutami 1 min branja 4

Avtor:
A.V.
Luka Dončić

Luka Dončić je tudi na drugi tekmi proti zasedbi Sacramento Kings in ob vnovični zmagi Lakersov nad omenjenim tekmecem s 114:110 postregel z nekaj le njemu lastnimi košarkarskimi čarovnijami. Ob nori trojki, ki jo je zadel na začetku druge četrtine skoraj s polovice igrišča, se je v središču pozornosti znašel tudi zaradi tehnične napake.

Ta je bila posledica Dončićevega nezadovoljstva nad določenimi sodniškimi odločitvami, a do hujšega prerekanja med slovenskim košarkarskim virtuozom in sodnikom Aaronom Smithom vendarle ni prišlo.

Luka Dončić je prejeto tehnično napako pospremil z nasmehom in nadaljeval v svojem slogu. S preudarno in na trenutke zelo domiselno igro je vodil svoje moštvo do nove zmage v tem pripravljalnem obdobju (114:110). Reprezentančni kapetan je 23 točkam dodal še po tri skoke in podaje, obenem pa poskrbel verjetno za najlepšo potezo na tekmi, ko je na začetku druge četrtine po podaji Gruzijca Sandra Mamukelashvilija ob izteku napada zadel trojko skoraj s polovice igrišča. 

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Trener jezernikov JJ Redick tudi tokrat ni mogel računati na vse razpoložljive moči, ki bodo v novi sezoni nosile glavno breme. Se ja pa v primerjavi s prvo tekmo pred dnevi v Sacramentu Dončiću pri organizaciji igre pridružil njegov odlični prijatelj Austin Reaves, ki je zbral po osem točk in podaj ter pet skokov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
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'Vroči' Dončić poskrbel za novo zmago Lakersov

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KOMENTARJI4

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Hc4life
09. 10. 2026 09.15
Reprezentančni kapetan ,pa kje pobirate te izraze res
Odgovori
0 0
dark Cat
09. 10. 2026 08.54
Nova porcija clankov o #77
Odgovori
-2
0 2
Bbcc12
09. 10. 2026 08.54
Res je car. Bravo.👍
Odgovori
+1
1 0
dark Cat
09. 10. 2026 08.46
Nova porcija clankov o #77
Odgovori
-1
0 1
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