Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Kolesarstvo Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Staro rivalstvo: James proti Durantu brez Dončića in Reavesa

Los Angeles, 17. 04. 2026 11.52 pred 37 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.V. STA
LeBron James

Pred košarkarji moštva Los Angeles Lakers je uvodna tekma prvega kroga končnice v ligi NBA. Nasprotnik pa zasedba Houston Rockets, ki ima v svojih vrstah kopico odličnih košarkarjev. Da bo naloga za 17-kratne prvake še težja, sta pred časom poskrbeli poškodbi organizatorjev igre Luke Dončića in Austina Reavesa. Trener jezernikov JJ Redick tako največ upov polaga v sicer še vedno izjemnega veterana LeBrona Jamesa.

Lakers v uvodnem krogu končnice zahodne konference čakajo teksaške rakete. Gre za petouvrščeno ekipo rednega dela v zahodni konferenci. Lakersi so z zmago več zasedli četrto mesto.

Zimzeleni LeBron James je pred začetkom končnice večkrat izpostavil, da Kevin Durant ni edina grožnja, na katero morajo biti pozorni zdesetkani Lakersi. Prva tekma, ki bo v noči na nedeljo po slovenskem času v Los Angelesu, bo za Jamesa pomenila novo poglavje starega rivalstva s Kevinom Durantom, ki sega v leto 2008 in vključuje tri finala lige NBA.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V finalu leta 2012 je James z Miami Heat premagal Oklahomo, za katero je takrat igral Durant. Pet let pozneje so Golden State Warriors z Durantom v svojih vrstah za naslov prvaka premagali Cleveland Cavaliers, za katere je igral James, in ta podvig ponovili tudi v naslednji sezoni.

James že dolgo izraža svoje občudovanje do Duranta, tudi soigralca v zlati olimpijski reprezentanci. Vendar je 41-letnik dejal, da si jezerniki ne smejo privoščiti podcenjevanja drugih članov zasedbe iz Houstona. "Vemo, da je on glava kače," je dejal James.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Ampak to so Houston Rockets in imajo v svoji ekipi nekaj prekleto dobrih igralcev. Ni ekipa samo Kevin Durant. Gre za celotno zasedbo," je dodal James in izpostavil Alperena Senguna, Amena Thompsona in Jabarija Smitha ter poudaril, da "je vsak, ki stopi na igrišče, grožnja, in na to moramo biti pripravljeni".

Napadalna agresivnost raket bi lahko bila za zdesetkane jezernike še posebej težka. Trener Lakers JJ Redick je priznal, da to Jamesu nalaga še večjo obremenitev. "Potrebovali ga bomo za pomoč pri podajah. Potrebovali ga bomo za doseganje točk," je dejal Redick. "Potrebovali ga bomo za obrambo in skoke. Mislim, da se zelo dobro zaveda naloge, ki jo ima pred seboj, in je zelo osredotočen nanjo."

LeBron James bo ob odsotnosti Luke Dončića in Austina Reavesa prevzel največji del odgovornosti na svoja ramena. Toda, vprašanje je, ali bo to dovolj za močno zasedbo Houston Rockets.
FOTO: AP

Durant, ki je v Houston julija lani prišel iz Phoenixa, se veseli srečanja s starim znancem. "Vedno je super igrati proti odličnim igralcem," je dejal Durant. "Čutiš njihovo prisotnost na igrišču, tudi če nisi v enakem položaju kot oni. Seveda, če pogledamo od zunaj, gre zanesljivo za zelo zabaven dvoboj. Dva odlična igralca, ki sta že dolgo v ligi. Ampak vsi, ki so vpleteni v to končnico, vedo, da je veliko globlje od tega."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.
košarka liga nba los angeles lakers houston rockets lebron james

Zdaj je uradno: Jezerniki brez Dončića vsaj do 1. maja

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Sl0venc
17. 04. 2026 12.37
Ko Dončić ne igra, Reaves ne sme, ker če bi, bi lahko dosegal veliko in bi vsi videli, da je dober kot Dončić. Tako je v vseh skupinskih športih, nogometen klub ima lahko odličnega mladega strelca, ampak samo glavni zvezdnik lahko brcne žogo v gol.
Odgovori
0 0
bibaleze
