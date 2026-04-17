Staro rivalstvo: James proti Durantu brez Dončića in Reavesa

Lakers v uvodnem krogu končnice zahodne konference čakajo teksaške rakete. Gre za petouvrščeno ekipo rednega dela v zahodni konferenci. Lakersi so z zmago več zasedli četrto mesto. Zimzeleni LeBron James je pred začetkom končnice večkrat izpostavil, da Kevin Durant ni edina grožnja, na katero morajo biti pozorni zdesetkani Lakersi. Prva tekma, ki bo v noči na nedeljo po slovenskem času v Los Angelesu, bo za Jamesa pomenila novo poglavje starega rivalstva s Kevinom Durantom, ki sega v leto 2008 in vključuje tri finala lige NBA.

V finalu leta 2012 je James z Miami Heat premagal Oklahomo, za katero je takrat igral Durant. Pet let pozneje so Golden State Warriors z Durantom v svojih vrstah za naslov prvaka premagali Cleveland Cavaliers, za katere je igral James, in ta podvig ponovili tudi v naslednji sezoni. James že dolgo izraža svoje občudovanje do Duranta, tudi soigralca v zlati olimpijski reprezentanci. Vendar je 41-letnik dejal, da si jezerniki ne smejo privoščiti podcenjevanja drugih članov zasedbe iz Houstona. "Vemo, da je on glava kače," je dejal James.

"Ampak to so Houston Rockets in imajo v svoji ekipi nekaj prekleto dobrih igralcev. Ni ekipa samo Kevin Durant. Gre za celotno zasedbo," je dodal James in izpostavil Alperena Senguna, Amena Thompsona in Jabarija Smitha ter poudaril, da "je vsak, ki stopi na igrišče, grožnja, in na to moramo biti pripravljeni". Napadalna agresivnost raket bi lahko bila za zdesetkane jezernike še posebej težka. Trener Lakers JJ Redick je priznal, da to Jamesu nalaga še večjo obremenitev. "Potrebovali ga bomo za pomoč pri podajah. Potrebovali ga bomo za doseganje točk," je dejal Redick. "Potrebovali ga bomo za obrambo in skoke. Mislim, da se zelo dobro zaveda naloge, ki jo ima pred seboj, in je zelo osredotočen nanjo."

LeBron James bo ob odsotnosti Luke Dončića in Austina Reavesa prevzel največji del odgovornosti na svoja ramena. Toda, vprašanje je, ali bo to dovolj za močno zasedbo Houston Rockets. FOTO: AP

Durant, ki je v Houston julija lani prišel iz Phoenixa, se veseli srečanja s starim znancem. "Vedno je super igrati proti odličnim igralcem," je dejal Durant. "Čutiš njihovo prisotnost na igrišču, tudi če nisi v enakem položaju kot oni. Seveda, če pogledamo od zunaj, gre zanesljivo za zelo zabaven dvoboj. Dva odlična igralca, ki sta že dolgo v ligi. Ampak vsi, ki so vpleteni v to končnico, vedo, da je veliko globlje od tega."