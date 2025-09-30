Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

'Starost je le številka, težko povem, ali je to moja zadnja sezona v karieri'

Los Angeles, 30. 09. 2025 07.53 | Posodobljeno pred 21 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , A.V.
Komentarji
3

Prvi zvezdnik ameriške košarke LeBron James je s svojim najstarejšim sinom Bronnyjem že zaigral v ligi NBA. Štiridesetletni Američan je pred svojo 23. sezono v ligi dejal, da drugega najstarejšega sina Brycea ne bo nujno pričakal v dresu, preden se upokoji. Vendar pa zvezdnik Los Angeles Lakers ni razkril, kako dolgo bo še igral.

"Ne bom čakal na Brycea," je o svojem drugem sinu na medijski predstavitvi dejal LeBron James in dodal, da ne pozna urnika 18-letnika, ki bo svojo prvo univerzitetno sezono začel to jesen. "Je samosvoj mladenič. Zdaj je v Tucsonu. Bomo videli, kaj se bo zgodilo letos ali prihodnje leto. On ima svoj urnik, jaz imam svojega, in nisem prepričan, da se bosta ujemala. Bomo videli," je ostal skrivnosten.

Prejšnjo sezono je James z 20-letnim Bronnyjem Jamesom ustvaril košarkarsko zgodovino, ko je postal prvi profesionalni igralec lige NBA, ki je igral za isto ekipo s svojim sinom. Bronny je za Lakers odigral skupno 27 tekem, izkušnje pa je pridobival tudi z ekipo nižje lige, South Bay Lakers.

LeBron James in Luka Dončić na medijskem dnevu pred začetkom nove klubske sezone.
LeBron James in Luka Dončić na medijskem dnevu pred začetkom nove klubske sezone. FOTO: AP

James zdaj vstopa v svojo 23. sezono v ligi NBA, ki jih je razpotegnil v tri desetletja. Decembra bo vodilni strelec lige dopolnil že 41 let. "Navdušen sem nad priložnostjo, da bom še eno sezono igral igro, ki jo obožujem," je dejal štirikratni prvak in najboljši strelec lige v zgodovini. "Ne glede na to, kako se bo pot letos odvijala, sem ji popolnoma predan, saj ne vem, kdaj je bo konec. Vem, da bo veliko prej kot slej."

Kot je poudaril prvi obraz ameriške košarke, se veseli, da bo lahko še eno sezono igral ob slovenskemu zvezdniku Luki Dončiću in okrepljeni ekipi. James, ki je v prejšnji sezoni v povprečju dosegal 24,4 točke na tekmo, je povedal, da njegova ljubezen do košarke in želja po nenehnem izboljšanju ostajata neokrnjeni.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Kar me še vedno žene, je dejstvo, da je moja ljubezen do igre še vedno velika, ljubezen do življenjskega sloga pa še večja. Preprosto je – treniram in delam za svoje telo ter se vsako leto trudim, da bi bilo čim bližje 100 odstotkov, to je zame nekaj čudovitega ... Sezona NBA je kot na vlakcu smrti. Ampak ne glede na dobro, slabo, grdo, še vedno obožujem ta proces."

Kot je dodal, je starost le številka. "Osebno rad igram košarko, rad igram na visoki ravni. Starost je le številka. Ni veliko fantov pri mojih letih, še posebej ne v 23. letniku, ki bi lahko igrali na takšni ravni. Trudim se, da tega ne jemljem za samoumevno."

košarka liga nba los angeles lakers medijski dan lebron james
Naslednji članek

Dončić pred začetkom sezone: Naredimo lahko velike stvari

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
motorist_mb
30. 09. 2025 08.26
+1
Denar ga žene 🤣
ODGOVORI
1 0
kala 09
30. 09. 2025 08.19
+1
Upam,da ni.
ODGOVORI
1 0
extradeluxe
30. 09. 2025 08.17
dokler ti naključno zdravje služi je vse zgolj številka. Ko pa te nekaj ujame se pa ne moreš več kititi
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256