'Starost je le številka, težko povem, ali je to moja zadnja sezona v karieri'

"Ne bom čakal na Brycea," je o svojem drugem sinu na medijski predstavitvi dejal LeBron James in dodal, da ne pozna urnika 18-letnika, ki bo svojo prvo univerzitetno sezono začel to jesen. "Je samosvoj mladenič. Zdaj je v Tucsonu. Bomo videli, kaj se bo zgodilo letos ali prihodnje leto. On ima svoj urnik, jaz imam svojega, in nisem prepričan, da se bosta ujemala. Bomo videli," je ostal skrivnosten.
Prejšnjo sezono je James z 20-letnim Bronnyjem Jamesom ustvaril košarkarsko zgodovino, ko je postal prvi profesionalni igralec lige NBA, ki je igral za isto ekipo s svojim sinom. Bronny je za Lakers odigral skupno 27 tekem, izkušnje pa je pridobival tudi z ekipo nižje lige, South Bay Lakers.
James zdaj vstopa v svojo 23. sezono v ligi NBA, ki jih je razpotegnil v tri desetletja. Decembra bo vodilni strelec lige dopolnil že 41 let. "Navdušen sem nad priložnostjo, da bom še eno sezono igral igro, ki jo obožujem," je dejal štirikratni prvak in najboljši strelec lige v zgodovini. "Ne glede na to, kako se bo pot letos odvijala, sem ji popolnoma predan, saj ne vem, kdaj je bo konec. Vem, da bo veliko prej kot slej."
Kot je poudaril prvi obraz ameriške košarke, se veseli, da bo lahko še eno sezono igral ob slovenskemu zvezdniku Luki Dončiću in okrepljeni ekipi. James, ki je v prejšnji sezoni v povprečju dosegal 24,4 točke na tekmo, je povedal, da njegova ljubezen do košarke in želja po nenehnem izboljšanju ostajata neokrnjeni.
"Kar me še vedno žene, je dejstvo, da je moja ljubezen do igre še vedno velika, ljubezen do življenjskega sloga pa še večja. Preprosto je – treniram in delam za svoje telo ter se vsako leto trudim, da bi bilo čim bližje 100 odstotkov, to je zame nekaj čudovitega ... Sezona NBA je kot na vlakcu smrti. Ampak ne glede na dobro, slabo, grdo, še vedno obožujem ta proces."
Kot je dodal, je starost le številka. "Osebno rad igram košarko, rad igram na visoki ravni. Starost je le številka. Ni veliko fantov pri mojih letih, še posebej ne v 23. letniku, ki bi lahko igrali na takšni ravni. Trudim se, da tega ne jemljem za samoumevno."
