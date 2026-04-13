'Statistika ne laže, težko je komentirati takšne tekme'

Partizan se je moral pošteno potruditi, da je prišel do težko priigrane zmage v Stožicah, v ljubljanskem taboru pa verjamejo, da bo prej ali slej prišel trenutek, ko bodo prekinili neugoden niz sedmih zaporednih porazov.

"Čestitke obema ekipama za dobro odigrano tekmo. Če pogledamo statistiko - 37 prostih metov Partizana in 16 naših – je jasno, o kakšnem (sodniškem) kriteriju govorimo. Tudi sicer sem pogledal statistiko ABA lige, kjer je Cedevita Olimpija v samem vrhu po številu prostih metov, ki jih izvajajo naši nasprotniki – teh je približno 150 več kot naših," se je po novem porazu v jadranski druščini pridušal strateg zmajev Zvezdan Mitrović in brez dlake na jeziku nadaljeval:

"V EuroCupu pa smo skozi sezono spremljali drugačno zgodbo. Po vseh kaznih, ki sem jih v tej sezoni prejel ob parketu – z razlogom ali brez njega – teh stvari ne želim več posebej komentirati in ne bom zašel v razne teorije. A številke so zgovorne: Igokea 45 prostih metov, Zadar podobno, Partizan 37. V EuroCupu pa igramo vrhunsko košarko, kjer so te številke bistveno nižje. Težko je komentirati takšne tekme, a kljub temu sem zadovoljen. Fantje so se dobro kosali z evroligaško ekipo, proti klubu, kjer je vrednost enega igralca primerljiva z našim celotnim moštvom."