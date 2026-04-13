'Statistika ne laže, težko je komentirati takšne tekme'

Znova je govora o sila nenavadnem razmerju prosih metov, ki gredo (debelo) v korist tekmecev Cedevite Olimpije v jadranski ligi.
Partizan se je moral pošteno potruditi, da je prišel do težko priigrane zmage v Stožicah, v ljubljanskem taboru pa verjamejo, da bo prej ali slej prišel trenutek, ko bodo prekinili neugoden niz sedmih zaporednih porazov.
"Čestitke obema ekipama za dobro odigrano tekmo. Če pogledamo statistiko - 37 prostih metov Partizana in 16 naših – je jasno, o kakšnem (sodniškem) kriteriju govorimo. Tudi sicer sem pogledal statistiko ABA lige, kjer je Cedevita Olimpija v samem vrhu po številu prostih metov, ki jih izvajajo naši nasprotniki – teh je približno 150 več kot naših," se je po novem porazu v jadranski druščini pridušal strateg zmajev Zvezdan Mitrović in brez dlake na jeziku nadaljeval:
"V EuroCupu pa smo skozi sezono spremljali drugačno zgodbo. Po vseh kaznih, ki sem jih v tej sezoni prejel ob parketu – z razlogom ali brez njega – teh stvari ne želim več posebej komentirati in ne bom zašel v razne teorije. A številke so zgovorne: Igokea 45 prostih metov, Zadar podobno, Partizan 37. V EuroCupu pa igramo vrhunsko košarko, kjer so te številke bistveno nižje. Težko je komentirati takšne tekme, a kljub temu sem zadovoljen. Fantje so se dobro kosali z evroligaško ekipo, proti klubu, kjer je vrednost enega igralca primerljiva z našim celotnim moštvom."
Mitrović kljub negativnemu trendu rezultatov v zadnjem obdobju verjame v trdo delo. Ljubljančani bodo redni del sezone zaključili na šestem mestu, kar jim prinaša četrtfinalni dvoboj bodisi z Budućnostjo bodisi s Crveno zvezdo.
"Kljub nizu porazov se fantje borijo in dajejo maksimum. Poraz proti Dubaju nas je še posebej bolel. V zaključku tekme je bilo nekaj situacij, ki so nas stale boljšega rezultata. Kot trener sem ponosen na ekipo. Spodbujam jih, da trenirajo, delajo in vztrajajo, a na koncu odločajo številke – statistika ne laže. Zdaj se osredotočamo na končnico. Žal mi je, da na klopi nisem imel najmlajših igralcev in Camerona Houindoja, ki je zaradi poškodbe prejel manj minut. Če bi bila Derin Can in Maks Ciperle z nami, bi bila to zanje odlična priložnost za nabiranje dragocenih izkušenj," je ob koncu pristavil Mitrović.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.