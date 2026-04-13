Košarka

'Statistika ne laže, težko je komentirati takšne tekme'

Ljubljana, 13. 04. 2026 12.12 pred 15 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
A.V.
Cedevita Olimpija - Partizan

Za košarkarji Cedevite Olimpije je nov neuspešen večer v regionalni ligi ABA, v kateri so se podpisali že pod sedmi zaporedni poraz. Za varovance trenerja Zvezdana Mitrovića je bil tokrat usoden beograjski Partizan, izkušeni črnogorski strokovnjak pa se je tudi tokrat na kratko ustavil pri vse bolj zgovorni statistiki, ki nikakor ne gre v prid njegovemu moštvu.

Znova je govora o sila nenavadnem razmerju prosih metov, ki gredo (debelo) v korist tekmecev Cedevite Olimpije v jadranski ligi. 

Partizan se je moral pošteno potruditi, da je prišel do težko priigrane zmage v Stožicah, v ljubljanskem taboru pa verjamejo, da bo prej ali slej prišel trenutek, ko bodo prekinili neugoden niz sedmih zaporednih porazov.

Košarkarji Cedevite Olimpije so zašli v hudo rezultatsko krizo.
Košarkarji Cedevite Olimpije so zašli v hudo rezultatsko krizo.
FOTO: Aljoša Kravanja

"Čestitke obema ekipama za dobro odigrano tekmo. Če pogledamo statistiko - 37 prostih metov Partizana in 16 naših – je jasno, o kakšnem (sodniškem) kriteriju govorimo. Tudi sicer sem pogledal statistiko ABA lige, kjer je Cedevita Olimpija v samem vrhu po številu prostih metov, ki jih izvajajo naši nasprotniki – teh je približno 150 več kot naših," se je po novem porazu v jadranski druščini pridušal strateg zmajev Zvezdan Mitrović in brez dlake na jeziku nadaljeval:

"V EuroCupu pa smo skozi sezono spremljali drugačno zgodbo. Po vseh kaznih, ki sem jih v tej sezoni prejel ob parketu – z razlogom ali brez njega – teh stvari ne želim več posebej komentirati in ne bom zašel v razne teorije. A številke so zgovorne: Igokea 45 prostih metov, Zadar podobno, Partizan 37. V EuroCupu pa igramo vrhunsko košarko, kjer so te številke bistveno nižje. Težko je komentirati takšne tekme, a kljub temu sem zadovoljen. Fantje so se dobro kosali z evroligaško ekipo, proti klubu, kjer je vrednost enega igralca primerljiva z našim celotnim moštvom."

Zvezdan Mitrović je brez dlake na jeziku znova spregovoril o neenakovrednem sodniškem kriteriju v jadranski ligi.
Zvezdan Mitrović je brez dlake na jeziku znova spregovoril o neenakovrednem sodniškem kriteriju v jadranski ligi.
FOTO: Damjan Žibert

Mitrović kljub negativnemu trendu rezultatov v zadnjem obdobju verjame v trdo delo. Ljubljančani bodo redni del sezone zaključili na šestem mestu, kar jim prinaša četrtfinalni dvoboj bodisi z Budućnostjo bodisi s Crveno zvezdo.

"Kljub nizu porazov se fantje borijo in dajejo maksimum. Poraz proti Dubaju nas je še posebej bolel. V zaključku tekme je bilo nekaj situacij, ki so nas stale boljšega rezultata. Kot trener sem ponosen na ekipo. Spodbujam jih, da trenirajo, delajo in vztrajajo, a na koncu odločajo številke – statistika ne laže. Zdaj se osredotočamo na končnico. Žal mi je, da na klopi nisem imel najmlajših igralcev in Camerona Houindoja, ki je zaradi poškodbe prejel manj minut. Če bi bila Derin Can in Maks Ciperle z nami, bi bila to zanje odlična priložnost za nabiranje dragocenih izkušenj," je ob koncu pristavil Mitrović.

košarka liga aba cedevita olimpija partizan zvezdan mitrović
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Amor Fati
13. 04. 2026 12.35
Težko bodo našli boljšega trenerja od njega. Morte pa priznat, da so zadnje tekme bile vse prej kot lahke. Jz iz tega vsaj zaenkrat še ne bi delal panike. Mitro je trener za prihodnost.
+1
1 0
ničposebnega
14. 04. 2026 09.16
Ti si pa komentator prihodnosti.
0 0
