Stavnice na strani Curryja, a strokovnjaki Dončića ne odpisujejo več

Na televizijski postaji ESPN, kjer je v oddaji First Take gostoval nekdanji košarkar J. J. Reddick, so se dan pred začetkom serije med Dallasom in Golden Statom spraševali, ali lahko Luka Dončić po Utahu in Phoenixu "sklati" še Golden State.

"Vem, da je veliko bolj privlačno, če se sprašujemo, ali lahko Luka, ne Dallas, premaga Warriorse. Odgovor na to vprašanje je – brez najmanjšega dvoma –"ne". Luka ne more premagati Warriorsov. Ampak – kot smo videli že proti Utahu in Phoenixu – če se izkažejo še dva ali trije košarkarji, potem lahko Dallas zmaguje na tekmah končnice. Mislim, da bo Golden State na koncu zmagal, ampak Dallas je zagotovo sposoben napredovati," je bil odgovor J. J. Reddicka, ki je po koncu košarkarske kariere zelo aktiven v medijskem prostoru.

Luka Dončić je na sedmih tekmah proti Soncem, ki so lani zaigrala v finalu lige, letos pa imela najboljši izkupiček rednega dela, še enkrat več pokazal, da sodi med vsaj tri najboljše košarkarje na svetu ta hip. Dallas ima v njem najboljšega posameznika v seriji, poudarjajo številni analitiki, J. J. Reddick pa je posebej izpostavil tudi dobro delo, ki ga na klopi moštva iz Teksasa opravlja Jason Kidd.

"Pred začetkom serije s Phoenixom ni nihče stavil na Dallas, kaj šele po prvih dveh tekmah. Phoenix je bil takrat videti kot veliko boljša ekipa. Zato moramo pohvaliti Jasona Kidda za vse prilagoditve, ki jih je storil v prejšnji seriji, in upoštevati, da se kaj takega lahko zgodi tudi proti Golden Statu," opozarja nekdaj eden najboljših ostrostrelcev lige.

37-letnik, ki košarkarske navijače po koncu svoje kariere navdušuje s pripravljanjem podcasta, na katerem redno gostujejo največje zvezde lige NBA, ključ do uspeha za Dallas vidi v omejevanju hitre igre nasprotnika. "Druga zelo pomembna stvar bo, kakšen bo tempo igre. Dallas igra najpočasnejšo košarko v ligi. Dončić nadzira vsako posest svoje ekipe. Proti bojevnikom, ki radi tečejo in hitro mečejo, bo skušal igro čim bolj umiriti. Če mu bo uspelo nadzirati igro, jim zagotovo lahko uspe."