Stavnice prepričane: Dončić prvi favorit za MVP 2021

V boju za naslov po mnenju stavnic na vrhu seznama favoritov ostajajo Los Angeles Lakersi, ki so v velikem finalu minule sezone premagali ekipo Miami Heat z Goranom Dragićem. Po poročanju spletne strani madridskega športnega dnevnika ASpa je Dragićev rojak Luka Dončić, zvezdnik Dallas Mavericksov, po ocenah ameriških stavnih hiš povsem na vrhu kandidatov za naslov najkoristnejšega igralca rednega dela sezone.

Naslov, svojega drugega zaporednega, brani Grk Giannis Antetokounmpo(Milwaukee Bucks), a ima tokrat kvoto 4,5, medtem ko so Dončiću pripisali kvoto 4,0. Sledijo dlje časa odsotni Američan Stephen Curry(Golden State Warriors/5,0), najkoristnejši igralec letošnjega finala Američan LeBron Jamesin njegov klubski soigralec pri Los Angeles Lakersih ter rojak Anthony Davispa se oba ponašata s kvoto 7,0. Sledijo še James Harden(Houston Rockets/8,0), Kawhi Leonard(Los Angeles Clippers/9,0), Kevin Durant(Brooklyn Nets/10,0), ki za Netse po slovesu od Warriorsov še sploh ni debitiral, in Damian Lillard(Portland Trail Blazers/15,0).

Antetokounmpo je z dvema zaporednima naslovoma že spisal zgodovino evropske košarke, mu lahko sledi Dončić? Dvakrat zapored je v zadnjih letih (2015 in 2016) slavil tudi Curry, ki pa v minuli sezoni praktično ni igral, medtem ko so njegovi soigralci porazno sezono sklenili na zadnjem mestu v ligi.

'Ni pretiravanje'

"Zaradi meteorskega vzpona in vpliva na igro Mavericksov ni pretiravanje, da Dončića vidijo kot enega največjih favoritov za MVP,"je zapisal AS."V minuli sezoni, ki je bila zanj šele druga v NBA, je debitiral kot 'all-star', se uvrstil v najboljšo peterko in bil četrti v glasovanju za MVP za Giannisom Antetokounmpom, LeBronom Jamesom in Jamesom Hardenom. Poleg tega je bil še tretji v glasovanju za nagrado za igralca, ki mu je uspel največji napredek, za zmagovalcem Brandonom Ingramom in centrom Miami Heatov Bamom Adebayom,"dodajajo Madridčani.

Dončić je v svoji prvi sezoni v Dallasu povprečno dosegal 21,2 točke, 7,8 skoka in šest podaj na tekmo, v drugi sezoni pa je njegova statistika poskočila na 28,8-9,4-8,8. Kljub temu, da Mavsom nihče ni pripisoval večjih možnosti v obračunu z Los Angeles Clippersi v prvem krogu končnice, se je Dončić ob svojem debiju v izločilnih bojih izkazal s povprečjem 31 točk, 9,8 skoka in 8,7 podaje, poleg tega pa seveda tudi z metom za zmago na četrti tekmi. Clippersi so na koncu napredovali z izidom 4:2 v zmagah.