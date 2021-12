Steph Curry do novega mejnika v kultnem Madison Square Gardnu

Ob rekordnem dosežku je Curry stekel v objem trenerja Steva Kerra , ki je vzel žogo, s katero je Curry dosegel rekord. Nato je objel še očeta, nekdanjega igralca lige NBA Della Curryja , ter tudi Allena , ki je zanj navijal ob igrišču. "Zame je to zelo, zelo poseben večer. Ta dvorana, ne morem izraziti, kako velika čast je to zame, ta mejnik mi res ogromno pomeni," je v televizijskem pogovoru za ligo po tekmi dejal Curry . Tudi Kerr , ki je ob polčasu stopil pred mikrofon, je dejal, da je bolj čustven, kot je pričakoval. "Res je bilo čudovito slišati reakcijo gledalcev, njegovih soigralcev, njegovega očeta ... Bil je preprosto fantastičen trenutek," je dejal Kerr .

Liga NBA je med drugim sporočila, da sta v protokole za preprečevanje širjenja novega koronavirusa vstopila tudi zvezdnika James Harden (Brooklyn) in Giannis Antetokounmpo (Milwaukee), ki ne bosta na voljo svojim ekipam na naslednjih tekmah. Pri Brooklyn Nets so odsotnost Hardna in šestih svojih igralcev javno objavili pred tekmo proti Toronto Raptors, tako da je imel na voljo minimum osmih košarkarjev, a so mrežice vseeno po podaljšku doma zmagale s 131:129. Patty Mills je s trojko izsilil podaljšek, Kevin Durant pa je zbral 34 točk, 13 skokov in 11 podaj za 14. trojni dvojček kariere in tesno zmago, s katero je Brooklyn zadržal prvo mesto na vzhodu.

Tekma Chicalo Bulls - Detroit Pistons je bila odpovedana, saj je pri 'bikih' moralo kar deset igralcev v proticovidne protokole lige. Podaljšek je odločil tudi tekmo med Portland Trail Blazers in Phoenix Suns; s 111:107 so se nove zmage veselila Sonca, ki so na drugem mestu zahodne konference.