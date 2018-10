Steph Curry: Ljudje zmotno menijo, da smo imuni na stres in depresijo

Eden od najboljših košarkarjev zadnjega desetletja Stephen Curry komaj čaka, da s svojim Golden Statom vstopi v novo sezono najmočnejše košarkarske lige na svetu. Ponosen je na svoje dozdajšnje uspehe: tri osvojene NBA prstane in številne posamične nagrade, a ena od slednjih je ostala še neuresničena - postati najkoristnejši igralec velikega finala.

Eden od 'arhitektov' zmagovite zasedbe Golden State Warriorsov Stephen Curryse je mudil v francoski prestolnici, kjer je pod okriljem uglednega proizvajalca športne opreme 'Under Armour' nekaj svojega časa posvetil najmlajšim košarkarskim nadobudnežem.



"Tudi sam sem imel pred leti možnost sodelovati na podobnem kampu za najmlajše košarkarje, kar močno podpiram. Vsi smo se nekoč učili od najboljših, nič drugače ni danes, ko v vlogi mentorjev pomagamo mnogim nadarjenim otrokom, ki si nekega dne želijo stopiti v naše čevlje," je v uvodu obširnega intervjuja za ugledni španski časnik Marcapovedal košarkarski superzvezdnik, ki se zaveda, da je s svojim slogom igre pripomogel k evoluciji kraljice iger z žogo.





Stephen Curry je nepogrešljiv člen zmagovite zasedbe Golden State Warriorsov. FOTO: AP

Košarkarski 'revolucionar'

"Že samo dejstvo, da vaš uvrščajo v skupino 'revolucionarjev' novodobne košarke, je nekaj neverjetnega. Sam sem namreč odraščal ob izjemnih igrah Raya Allena, Reggija Millerja, Steva Nasha ... In se zgledoval po njih, tako na kot izven košarkarskih igrišč. Omenjena imena so še danes ikone našega športa, veliko so pripomogli k razvoju košarkarske igre, na nas pa je, da ta trend napredka nadaljujemo in obenem nadgrajujemo," se pomembnosti svoje vloge zaveda Curry, ki se je v nadaljevanju pogovora dotaknil tudi vse bolj pereče teme spopadanja s pritiski.



"Pritisk in vse, kar k temu spada, je naša realnost. Mnogi ljudje živijo v veliki zmoti, meneč, da živimo sanjsko življenje. Brez težav in z veliko količino dolarjev v žepu. A verjemite mi, da temu še zdaleč ni tako. Preverite samo seznam vrhunskih športnikov, ki so se v zadnjih letih odkrito spopadali s stresom in različnimi oblikami duševnih motenj. Mnogi od njih so klavrno končali, spet drugi so normalno živeli naprej ... Kdor se zna soočiti s pritiskom in visokimi pričakovanji javnosti, lahko poseže po največjih stvareh," poudarja trikratni osvajalec NBA prstana in dvakratni dobitnik nagrade za najboljšega igralca sezone v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.





Stephen Curry velja za enega od najboljših strelcev z razdalje moderne dobe. FOTO: AP

Za uspehi stoji garaško delo

Ljubitelji NBA košarke so se v zadnjih letih 'nasitili' ponovitev dvobojev istih moštev za najvišja mesta. Mnogi bi si želeli sprememb na samem vrhu, a kot stvari trenutno stojijo, je Golden State pred začetkom sezone 2018/19 znova postavljen v vlogo glavnega favorita.



"Ne lovimo nobenih rekordov in ne obremenjujemo se s preteklostjo, številom osvojenih prstanov ... Imamo svojo pot, ki je podprta z garaškim delom, številnimi odrekanji in neverjetno lakoto za novimi zmagami. Kljub dejstvu, da smo dominantni v zadnjih sezonah, in ob zavedanju, da nas želi vsak nasprotnik dobiti na levi nogi, želimo še naprej osvajati lovorike. Osebno veliko časa posvečam individualni vadbi. Podrobnostim, ki se na tekmah zdijo tako preproste in samoumevne, moram v pripravi na vsako tekmo posvetiti ogromno časa. Znan sem po odličnem metu z razdalje, a da bi prišel do ravni, na kateri se nahajam danes, sem moral vložiti ogromno truda, volje in energije. Za dober met moraš imeti ustrezen položaj telesa, nog in rok. Pred vsako tekmo vržem približno 500 metov z različnih položajev in razdalj, od tega okoli 50 za tri točke. Ta podatek ogromno pove, zakaj sem tako uspešen v omenjeni prvini igre," je pomembnost posamične priprave na vsako tekmo izpostavil Curry.





Curry (desno) v družbi soigralca Kevina Duranta. FOTO: AP

Cousins pomembna okrepitev

Na vprašanje novinarskega kolega o vlogi, ki jo bo v moštvu 'bojevnikov' imel DeMarcus Cousins - odmevna okrepitev letošnjega prestopnega roka onkraj Atlantika - je Steph spregovoril s posebnim žarom v očeh.



"Mnogi verjamejo, da v trenutni zasedbi ne potrebujemo novih posameznikov, sveže krvi, bi temu dejal. Toda prihod Cousinsa je vnesel svež veter v naše moštvo, novo dimenzijo v vseh pogledih. Verjamem, da bo odigral zelo pomembno vlogo v novi sezoni. Res je, da prihaja po dolgotrajni odsotnosti zaradi poškodbe, a prepričan sem, da nam lahko ogromno pomaga. Ima voljo in veliko željo, da se vrne na nekdanjo raven. Moral bo biti potrpežljiv, a v moštvu smo prepričani, da mu bo z našo pomočjo uspelo," se igranja z De Marcusom Cousinsom veseli branilec-strelec Warriorsov.





