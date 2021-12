Curryjeva pot do naziva najboljšega strelca vseh časov

Kako postaneš najboljši strelec v košarki vseh časov? Preprosto – podreš rekord prejšnjega najboljšega. To je v slovitem Madison Square Gardnu storil Stephen Curry, ki je porušil rekord legendarnega Raya Allena.

V peti minuti tekme proti New York Knicksom je organizator igre Golden State Warriorsov zadel svoj drug met za tri točke v prvi četrtini. Akcija je bila zelo preprosta, saj je resnični organizator igre pri Warriorsih, center Draymond Green, žogo pod koš podal letos odličnemu nekdanjemu prvemu izboru na naboru lige NBA, Andrewu Wigginsu, ki jo je podal spretnemu Curryju. Ta je ravno stekel za črto, ki ločuje mete za dve točki od tistih za njemu tako ljube tri točke. Branilec mu tako kot mnogokrat prej ni sledil in neuradno najboljši ostrostrelec vseh časov je žogo z metom kot po maslu poslal skozi obroč.

Sekundo dolgi tišini pred stikom žoge z mrežo je sledilo bučno slavje skoraj vseh v t.i. Meki košarke. Prav ste prebrali, tudi navijači Knicksov so v tem trenutku roke dvignili visoko v zrak, saj so prav rekordi edina stvar, ki jo imajo Američani raje od zmagovanja. Še posebno tisti, ki njihovega lastnika vpišejo z zgodovino športa. Popularni Šef Curry je glasno vzkliknil, napel mišice in skočil v objem soigralca Greena. Sledili so posnetki Raya Allena, ki spektakla v New Yorku ni mogel zamuditi. Njegov rekord 2973 trojk je bil po 2739 dneh končno zrušen.

Po stopinjah velikanov Allen je svoj zadnji met za tri točke zadel 15. junija leta 2014. Takrat se je njegov dosežek zdel preprosto nedosegljiv. Na koncu koncev je človek čigar met je bil tako avtomatičen, da bi ga z uporabo računalniških tipk CTRL + C in CTRL + V lahko prekopirali v katero koli obdobje njegove kariere, imel skoraj popolno strelsko tehniko. Svojo dolgo kariero je končal šele v 38. letu starosti, po 1300 odigranih tekmah. Curry je njegov rekord zrušil v 33. letu starosti na svoji 789. tekmi. Debata o najboljšem vseh časov je po teh podatkih sodeč nesmiselna. Jasno je, da je sin enega najboljših strelcev pred njim Della Curryja, človek z najbolj natančnim metom za tri točke v zgodovini košarke. A kako je prišel do te točke?

Stephen Curry z očetom Dellom Curryjem, ki je tudi igral v ligi NBA. Oče je v desetih sezonah zadel 1286 metov za tri točke.

Ko si preprosto nezaustavljiv Ni bilo tako lahko kot se danes zdi. Trik velikanov je to, da nam, navadnim smrtnikom, z neverjetno preprostostjo svojega talenta nenehno dajejo vtis, da je lahko kdor koli tako uspešen kot oni. Temu seveda ni tako. Delo, trud, vztrajnost in seveda tudi sreča so začimbe, ki dodajo okus zajtrku šampionov. Curry davnega leta 2009 vstopil v popolnoma drugačno ligo NBA. Lastnik rekorda pred Allenom je bil nekdanji igralec Indidana Pacersov Reggie Miller, ki je svojo kariero zaključil pet let pred prihodom 21-letnega Curryja v Oakland. Miller je nedavno spomnil, da so v njegovem času celotne ekipe v povprečju približno petkrat na tekmo metale za tri točke. Za primerjavo Curry v svoji karieri v povprečju za tri točke meče skoraj devetkrat na tekmo. Allen je bil v svojem času daleč najboljši ostrostrelec v ligi, a je kljub temu na tekmo v povprečju metal slabih šestkrat. Kljub temu je Curryjev odstotek meta za tri točke (43) boljši od Allenovega (40). Poleg tega je Curry v kar sedmih sezonah zadel več kot 250 metov za tri, Allenu je tak dosežek uspel zgolj v eni od 18 sezon v njegovi karieri.

Nesporna dinastija Glavni razlog za veliko razliko v načinu igre skoraj vseh moštev v ligi NBA v primerjavi z Millerjevim časom, je prav igra Curryjevih Warriorsov, še bolj natančno pa prav njegova igra. S Klayom Thompsonom, ki se bo letos po dolgi poškodbi vrnil na parket, sta v sredini minulega desetleja preprosto terorizirala nasprotnike, saj Thompsonov met za tri točke po natančnosti ni veliko zaostajal za Curryjevim. Skupaj z Draymondom Greenom in Andrejem Igoudalo sta leta 2015 osvojila naslov. Sledila je sezona, ki je bila v vseh pogledih rekordna. Najboljšemu začetku sezone v zgodovini vseh velikih ameriških športov (24 zaporednih zmag) je sledila najboljša sezona v zgodovini lige NBA (73-9).

Stephen Curry in Draymond Green

A Curry si to leto ni znova nadel šampionskega prstana, ta čast je pripadla Lebronu Jamesu, ki je kot član Cleveland Cavaliersov osvojil svoj tretji naslov prvaka. Warriorsi niso obupali in že naslednjo sezono jih je okrepil Kevin Durant, s katerim je Curry osvojil še svoj drugi in tretji šampionski prstan. Leta 2019 je za Curryja in Golden State bilo ključno. V finalni seriji, ki so jo izgubili proti Toronto Raptorsom sta se hudo poškodovala Durant (ahilova tetiva) in Thompsom (koleno). Sezono 2019/20 je Curryjevo moštvo ob dejstvu, da je ostrostrelec zaradi poškodbe roke zaigral na zgolj petih tekmah, zaključilo z najslabšim razmerjem zmag na zahodni konferenci. Lansko sezono pa so končali šele na devetem mestu, kar pomeni, da se po štirih zaporednih nastopih v finalu lige, še drugič zapored niso uvrstili v končnico.

Zgodovinski met Stephena Curryja

Nova era V tem obdobju so v ospredje stopili novi zvezdniki. Nazive najkoristnejšega igralca lige (MVP) sta osvojila Giannis Antetokounmpo in Nikola Jokić. Prvaki pa so postali Los Angeles Lakersi in Milwaukee Bucksi. Warriorsov ob odsotnosti Thompsona v tem času nihče ni videl kot resne kandidate za osvojitev naslova. Vse do letošnje sezone, ki jo je Curry skupaj s pomlajeno ekipo začel odlično. S 23 zmagami in petimi porazi so vodilno moštvo v ligi, ki nestrpno čaka povratek Thompsona. Ta jih bo dokončno katapultiral na mesto prvega favorita za osvojitev novega naslova. Curry je tudi glavni favorit za osvojitev svojega tretjega naziva MVP.

icon-expand Statistika Stephena Curryja v letošnji sezoni FOTO: Sofascore.com