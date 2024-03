Stephena Curryja je lasten soigralec spravil v jok pred 19.000 navijači

Golden State je v noči na četrtek prišel do ključne zmage v borbi za končnico proti Orlandu. A veselje njihovega glavnega zvezdnika Stephena Curryja ni bilo pretirano, saj je njegov soigralec Draymond Green znova poskrbel za to, da je bil prav bil v središču pozornosti. Še enkrat znova zaradi napačnih razlogov.

Začetek tekme je bil izenačen. Pri izidu 6:6 je Andrew Wiggins prejel osebno napako. Draymond Green se z odločitvijo sodnika Raya Acoste jasno in glasno ni strinjal, drznil si je celo vstopiti v osebni prostor sodnika, ki je ostal miren. Pritožbe Greena je stoično poslušal, pristopil jima je tudi prvi zvezdnik Golden Stata Stephen Curry, a Green in odnehal. Sledila je sila predvidljiva izključitev Greena.

Ta prizor vsekakor ni popolnoma nenavaden v ligi NBA. Košarkarji nestrinjanje s sodniki velikokrat izrazijo glasno in odločno, a težava v tem primeru je bila predvsem slikovita zgodovina Draymonda Greena. To je bila že njegova četrta izključitev v tej sezoni. Predvsem pa prva po obračunu s Phoenixom decembra lani, ko je udaril Jusufa Nurkića in posledično bil suspendiran za nedoločen čas.

Še pred tem je novembra bil izključen zaradi obračunavanja z Rudyjem Gobertom na tekmi z Minnesoto. Številni neprijetni dogodki povezani s košarkarjem, ki je ključen del moštva, ki je osvojilo kar štiri naslove prvaka so postali nekaj vsakdanjega. Pogoj za njegov povratek na parkete lige NBA so bili obiski psihoterapevta in vodstvo lige mu je poslalo jasno sporočilo, da bo vsaka njegova poteza na tekmah v prihodnje pod drobnogledom. Očitno to ni zadostovalo. Njegovi izključitvi po tekmi ni oporekal niti njegov trener Steve Kerr: "To je bilo res nesrečno. Izključitev si je zaslužil, ampak on se bo po tem opomogel."

Draymond Green kljub prošnjam soigralca Stephena Curryja ni popustil v prepiru s sodnikom Rayem Acosto FOTO: Profimedia icon-expand