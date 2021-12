Steve Kerr uradno prevzel reprezentanco ZDA

O tem, da bo prav 56-letni v Bejrutu rojeni nekdanji košarkar nasledil Gregga Popovicha, so že pred tednom dni pisali dobro obveščeni ameriški mediji, na čelu z ESPN. Steve Kerr je bil sicer že med letoma 2017 in 2021 Popovichev pomočnik, nazadnje so ameriški košarkarji osvojili zlato na olimpijskih igrah v Tokiu.