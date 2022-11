Steve Nash sporazumno zapustil klop Brooklyna

Vedno zanesljivi Shams Charania poroča, da so se Netsi in Nash razšli sporazumno, njegovo mesto pa naj bi začasno prevzel Jacque Vaughn, ki je do zdaj opravljal dolžnosti pomočnika trenerja. Moštvo iz New Yorka kljub zvenečim imenom v svojem moštvu (Durant, Kyrie Irving in Ben Simmons) trenutno zaseda 12. mesto v vzhodni konferenci. Odločitev pa sledi šele drugi zmagi v sezoni na sedmih srečanjih.