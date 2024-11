Stipanović se vrača v zmajevo košarkarsko gnezdo

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Nova okrepitev Cedevite Olimpije je 38-letni in 210 centimetrov visoki Hrvat Andrija Stipanović, ki je v Ljubljani igral že v sezoni 2019/20. Zanj bo to tretji klub v letu 2024 po Cluj Napoci in Lietkabelis Panevežysu.