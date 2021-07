Stipčević ostaja v Novem mestu

Rok Stipčević (185 cm, 1984) je rojen v Mariboru. S košarko je začel v Zadru, vmes je bil član ekipe Borik Puntamike. Med letoma 2006 in 2010 je vnovič igral za Zadar, potem je postal član zagrebške Cibone, od koder se je podal na tuje. Najprej je igral v Italiji (Varese, Milano, Pesaro), potem v Turčiji (Tofas). Sledila je vrnitev v Italijo (Virtus Roma in Dinamo Sassari). Bil je tudi član litovskega kluba Rytas Vilnius. Pred prihodom v Novo mesto, lani avgusta, je igral v dresu italijanskega kluba Fortituda Bologne. V svoji karieri je bil dvakrat državni prvak Hrvaške (v letih 2005 in 2008), kjer je osvojil tudi dve pokalni lovoriki (2005 in 2007). V sezoni 2018/2019 je z ekipo Rytasa postal zmagovalec litovskega pokala. V lanski sezoni je osvojil prvo lovoriko v dresu Krke, ko so naši člani še četrtič postali prvaki pokala Spar. S hrvaško reprezentanco je leta 2009 postal zmagovalec Mediteranskih iger. "Vesel sem, ker nadaljujem sodelovanje s Krko. Vesel sem, ker se vračam. Imel sem kar nekaj ponudb iz ostalih klubov. A je klub Krka, tu mislim na predsednika Andraža Šuštariča in športnega direktorja Jureta Balažića, pokazal veliko mero profesionalnosti in odgovornosti, predvsem pa jasno željo, da ostanem v Novem mestu. Verjamem, da je pred nami dobra in uspešna sezona, da vsaj ponovimo uspehe minule sezone. Prepričan sem, da bo trener Dalibor Damjanović, svoje kvalitete kaže v reprezentanci, izkazal pa se je tudi v lanski sezoni, uspel sestaviti čvrsto in karakterno ekipo. Veselim se, da se spet vidimo v Novem mestu. Predvsem pa se veselim, da nas bodo v dvorani podprli navijači in podporniki kluba," je ob podpisu pogodbe za uradno spletno stran kluba povedal Stipčević. "Veseli smo, da Rok ostaja z nami. V lanski sezoni je bil pravi vodja na igrišču. S svojim odnosom in delavnostjo bo odličen mentor vsem mladim košarkarjem," pa je dodal Jure Balažić, direktor KK Krka.