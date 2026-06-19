Stipe Modrić novi trener Zadra

Ta naslov je moral letos predati Ciboni. Stipe Modrić, sicer rojen v Sinju, je v svoji igralski karieri največje uspehe dosegal v dresu Olimpije, igral pa je tudi za Alkar, Slovan, Ludwigsburg, Cholet, Cedevito, Anwil, Astrum Levice, Portorož in Ilirijo, pri kateri je tudi začel trenersko kariero. Ilirijo je lani popeljal v ligo Aba, v kateri jo je letos tudi obdržal. Z Zadrčani je podpisal pogodbo do konca sezone 2027/28.