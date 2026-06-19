Ta naslov je moral letos predati Ciboni. Stipe Modrić, sicer rojen v Sinju, je v svoji igralski karieri največje uspehe dosegal v dresu Olimpije, igral pa je tudi za Alkar, Slovan, Ludwigsburg, Cholet, Cedevito, Anwil, Astrum Levice, Portorož in Ilirijo, pri kateri je tudi začel trenersko kariero. Ilirijo je lani popeljal v ligo Aba, v kateri jo je letos tudi obdržal. Z Zadrčani je podpisal pogodbo do konca sezone 2027/28.
Stipe Modrić novi trener Zadra
Stipe Modrić, nekdanji slovenski košarkarski reprezentant, zapušča trenersko mesto Perspektive Ilirije in se seli na Hrvaško k Zadru, poroča spletna stran Zadra. 47-letni strateg bo na klopi dalmatinskega kluba zamenjal Danijela Jusupa, slednji se je od Zadra poslovil po štirih sezonah in treh naslovih državnega prvaka.
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