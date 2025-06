Stipe Modrić: Še kar ne verjamem, naj me nekdo zbudi!

"Še kar ne verjamem, naj me nekdo zbudi! Spet ponavljam iste besede, ponosen sem na fante kako so rastli iz treninga v trening, iz tekme v tekmo, ko noben na začetku ni verjel. Moram tudi reči, da so bili vsi razen ekipe malo skeptični, ampak iz tekme v tekmo smo rasli in ljudje so začeli verjeti in tudi prišli na naše tekme. Tudi tokrat mislim, da so vsi pričakovali našo zmago, ampak nam ni bilo lahko. Cibona je še vedno dobra ekipa, bolj izkušena, ampak danes taka želja, taka borba in zaslužena zmaga," je po tekmi povedal trener ljubljanske zasedbe Stipe Modrić, ki je v garderobi po tekmi dočakal 'zmagovalni tuš'.