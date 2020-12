Štirje igralci Houstona ostajajo v karanteni

Četverica igralcev Houstona, DeMarcus Cousins, John Wall, Eric Gordonin Mason Jones je zaradi protokolov lige NBA glede covida-19 v karanteni, taako da omenjeni niso smeli pomagati soigralcem na tekmi v Portlandu. V karanteni bodo ostali še vsaj do srede, je poročal ESPN, kar pomeni, da bodo izpustili vsaj še eno tekmo lige NBA, ko v ponedeljek Houston gostuje v Denverju.

Ko bodo opravili testiranje in bodo rezultati negativni, se bodo lahko pridružili moštvu na tekmi v četrtek, ko bo tekmec Raket moštvo Sacramenta. Houston je tekmo v Portlandu (kjer je izgubil le za dve točki) odigral le z devetimi igralci, saj sta bila že pred tem pozitivna na test rezervista Ben McLemore in Kenyon Martinmlajši. Trener Houstona Stephen Silas je sicer v Portlandu lahko računal na prvega zvezdnika moštva Jamesa Hardna (44 točk), ki se je vrnil v zasedbo, saj je opravil s štiridnevno karanteno in je dobil dovoljenje za nastop.

Harden je bil kaznovan tudi s plačilom 50 tisoč ameriških dolarjev kazni, ker je kršil protokol v zvezi s pandemijo covida-19. Udeležil se je zasebne zabave v zaprtem prostoru in med drugim tudi ni nosil maske, zato ga je vodstvo lige NBA kaznovalo.