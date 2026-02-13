Stoječe ovacije prvakov za Nikolo Topića po borbi z rakom

O njegovi diagnozi smo poročali že konec oktobra lani, sledili so številni obiski bolnišnic, borba s posledicami agresivne kemoterapije, zdaj pa končno tudi luč na koncu tunela in upajmo, da začetek bleščeče košarkarske kariere. Prejšnji teden je Topić prvič po okrevanju zaigral za razvojno moštvo Oklahome, v noči na petek pa je prvič zaigral tudi v ligi NBA. Pred minulo sezono ga je moštvo Oklahoma City izbralo kot 12. igralca na naboru, a že pred začetkom sezone je utrpel resno poškodbo kolena in v sezoni 2024/25 ni zaigral v dresu OKC-ja. Na obračunu z Milwaukee Bucks je v zaključku prve četrtine v igro stopil s klopi za rezerviste, domači navijači pa so njegov debi bučno pozdravili. V dobrih 12 minutah igre je vpisal dve točki in po en skok ter asistenco.

Po obračunu Topić razumljivo ni stopil pred novinarje, so pa o Srbu z veseljem spregovorili njegov trener in soigralci. "Želi zgolj igrati košarko in to mu je bilo že nekajkrat preprečeno. Zato je velik dosežek, da je s trdim delom prišel do te točke in nazaj na parket. Všeč mi je bilo, kako se je moštvo odzvalo nanj med tekmo in po njej," je po Topićevem prvem nastopu pod njegovo taktirko dejal trener Oklahome Mark Daigneault.

Kljub uspešnemu povratku Topića na košarkarska igrišča pa njegov trener ne pričakuje preveč od njega. "Trenutno je zgolj v začetni fazi povratka v polno formo. Neverjetno je, kaj kemoterapija stori telesu. Pot nazaj je drugačna za vsakogar in polna izzivov. V tem kontekstu bi ga bilo nepošteno ocenjevati. Veseli smo zgolj zato, ker se je danes vrnil nazaj. To je najbolj pomembno," je o nekdanjem košarkarju Crvene zvezde dodal Daigneault.

Zmaga Milwaukeeja

Milwaukee je v gosteh premagal vodilno moštvo zahoda Oklahomo s 110:93, pri čemer sta pri obeh manjkala glavna zvezdnika Gianni Antetokounmpo (Milwaukee) in Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma), za nameček pa se je pri prvakih znova poškodoval Jalen Williams (stegenska mišica). Oklahoma po porazu nima več najboljšega izkupička v ligi, ta zdaj pripada vodilni zasedbi vzhoda Detroit Pistons (40-13).

Zmaga Portlanda in kazen za Utah

Portland je prav tako v gosteh visoko ugnal Utah s 135:119, Jrue Holiday je za zmago svojega moštva prispeval 31 točk, Donovan Clingan pa 23 točk, 18 skokov in sedem asistenc. Pri Utahu med drugimi nista igrala Jaren Jackson ml. in Lauri Markkanen, ki sta bila v središču zadnjega merjenja moči lige in franšiz v NBA. Vodstvo lige je namreč v četrtek kaznovalo zasedbi Utah Jazz (421.000 evrov) in Indiana Pacers (84.300 evrov), ker sta imeli na zadnjih tekmah v zadnji četrtini na klopi zdrave igralce. NBA "ne bo tolerirala igranja z integriteto lige", so zapisali v vodstvu tekmovanja.

