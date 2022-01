Stoženska lepotica bo gostila zaključni mladinski turnir lige ABA

Po tem, ko so si košarkarji mladinske ekipe Cedevite Olimpije konec novembra v črnogorskem mestu Bar priigrali mesto na finalnem turnirju četverice v regionalnem tekmovanju, bodo lahko mladi zmaji lovoriko v regionalni ligi lovili na domačem stoženskem parketu. Vodstvo regionalne lige je namreč v petek sporočilo, da se bo finalni turnir, na katerem bodo poleg Cedevite Olimpije sodelovale še ekipe Mega Mozzart, Igokea m:tel in SC Derby, potekal v Ljubljani. "Ponosni in zadovoljni smo, da se bo letošnji finalni turnir za najboljše mladinske ekipe v regionalni ligi odvil v Ljubljani. Dejstvo, da je vodstvo regionalne lige za prizorišče turnirja izbralo prav Ljubljano, je še ena potrditev dobrega dela naše organizacije in verjamem, da bomo finalni turnir izpeljali na najvišji možni ravni," je ob naznanitvi organizacije turnirja v Ljubljani za uradno klubsko spletno stran povedal direktor Cedevite Olimpije, Davor Užbinec. "Obenem verjamem, da lahko našim mladim upom uspe konkurirati preostalim trem odličnim ekipam, že to, da se je moštvu uspelo prebiti na finalni turnir, pa je velik uspeh. Obeta se nam odličen in edinstven košarkarski spektakel najboljših štirih ekip v regiji v mladinski konkurenci."

Spomnimo, konec novembra so mladi zmaji na turnirju v Baru na petih tekmah dosegli tri zmage in si tako priigrali vozovnico za finalni turnir. Ta bo v Ljubljani potekal v četrtek, 28., in petek, 29. aprila. To pa ne bo edina mednarodna preizkušnja, ki mlade košarkarje Cedevite Olimpije čaka v aprilu, saj bo ljubljanski klub med 1. in 3. aprilom nastopil tudi na evroligaškem turnirju Prihodnje generacije v italijanskem mestu Varese. Mladi zmaji bodo nastopali v konkurenci ekip AX Armani Exchange, Joventut Badalona, Next Generation Team Varese, Panathinaikos, PFYM Paris, Ratiopharm Ulm in Varese Academy.

Finalni turnir četverice, Arena Stožice, Ljubljana; 28. in 29. april 2022:

Polfinale:

SC Derby – Cedevita Olimpija

Mega Mozzart – Igokea