Košarka

Dončić obračun z Nemci v Stožicah začel v prvi peterki

Ljubljana, 08. 08. 2025 18.59 | Posodobljeno pred 11 minutami

Avtor
M.D.
Pomlajena slovenska košarkarska reprezentanca se skupaj s fizično preobraženim prvim zvezdnikom Luko Dončićem danes v Stožicah predstavlja prvič med pripravljalnim obdobjem pred vse bližjim Eurobasketom. Njeni tekmeci bodo aktualni svetovni prvaki Nemci.

Za obe reprezentanci bo to prva pripravljalna tekma za Eurobasket, ki se bo začel 27. avgusta. Obe bosta do tedaj odigrali šest tekem - povratno srečanje bo v nedeljo v Mannheimu.

Luka Dončić na treningu slovenske reprezentance
Luka Dončić na treningu slovenske reprezentance FOTO: Aljoša Kravanja

Slovenija se bo nato pomerila še z Litvo in Latvijo v Rigi, Veliko Britanijo v Stožicah in Srbijo v Beogradu.

Preberi še Dončić: Če bom zdrav, bom vedno igral za Slovenijo

Nemčija je v Ljubljano prišla z desetimi igralci, ki so pred dvema letoma v Manili v finalu svetovnega prvenstva za šest točk premagali Srbijo. Med njimi so tudi trije člani moštev NBA - Dennis Schröder (Sacramento Kings), Tristan Da Silva in Franz Wagner (oba Orlando Magic).

luka dončić slovenija nemčija eurobasket
nastjamarko
08. 08. 2025 20.12
+4
Pa kaj je z vami pol slovenije ne more gledat tekme, ker sport klub zakupi pravice. Kaka sramota od rtv, plačujemo prispevek. Vse nacionalne tekme bi morali oni prenašat.
Ricola Swiss
08. 08. 2025 20.03
-1
Škoda, da ni Dimca bi se zraven še malo smejali!
Anion6anion
08. 08. 2025 19.58
+5
Poročate kot da igra samo Dončić in ne cela reprezentanca.
