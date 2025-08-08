Dončić obračun z Nemci v Stožicah začel v prvi peterki

Pomlajena slovenska košarkarska reprezentanca se skupaj s fizično preobraženim prvim zvezdnikom Luko Dončićem danes v Stožicah predstavlja prvič med pripravljalnim obdobjem pred vse bližjim Eurobasketom. Njeni tekmeci bodo aktualni svetovni prvaki Nemci.

Za obe reprezentanci bo to prva pripravljalna tekma za Eurobasket, ki se bo začel 27. avgusta. Obe bosta do tedaj odigrali šest tekem - povratno srečanje bo v nedeljo v Mannheimu.

Luka Dončić na treningu slovenske reprezentance FOTO: Aljoša Kravanja icon-expand

Slovenija se bo nato pomerila še z Litvo in Latvijo v Rigi, Veliko Britanijo v Stožicah in Srbijo v Beogradu.