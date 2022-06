Stožice pokale po šivih, evforični navijači dihali s slovensko ekipo

Dvoboj med Slovenijo in Hrvaško je bil zaradi zvezdniških imen v obeh ekipah magnet za ljubitelje košarke. V razprodanih Stožicah se je gnetlo športnih navdušencev, a vstopnice bi bile, četudi bi jih bilo še dvakrat več, prav tako razgrabljene. 500 jih je bilo namenjeno hrvaškim navijačem, vse ostale (bilo jih je 9000) so v le nekaj urah pokupili domačini. "Štele so sekunde, šteli so kliki," je še pred tekmo povedal eden od navijačev, ki mu je do vstopnic uspelo priti.