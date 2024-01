Stožice se poslavljajo od Matkovića, Cedevita Olimpija lovi prvo domačo zmago

Ljubljančani so v zadnjem krogu tega tekmovanja po 20 zaporednih porazih, 15 v tej sezoni, v gosteh končno zmagali proti Hamburgu. To so storili prepričljivo s kar 31 točkami prednosti, a v soboto je v regionalni liga ABA sledil nov hladen tuš in poraz proti SC Derbyju. Trener Zoran Martić kljub temu računa na to, da bodo njegovi varovanci končno sproščeno vstopili v evropsko tekmo in mogoče celo presenetili Londončane, ki so na prvi medsebojni tekmi slavili 101:95.