Strateg Olimpije (p)o blamaži: Bilo me je sram, predvsem pred publiko, ki nas je spremljala

" V prvem polčasu so naši tekmeci bolje tudi skakali za odbitimi žogami. To so problemi, ki se vlečejo že nekaj časa. Na nekaterih igralnih položajih enostavno nimamo igralcev, ki lahko odgovorijo na takšno zahtevnost. Rešitvi sta dve, menjava igralcev ali trening in delo, saj je veliko stvari novih. Nekateri igralci seveda ne poznajo tekmovanja in se morajo še prilagoditi, " je bil brez dlake na jeziku Črnogorec na začasnem delu v slovenski prestolnici.

V dvoboj so Ljubljančani vstopili izredno zadržano, stekel ni niti met iz igre in met s črte prostih metov. To so gostje iz Dubaja izkoristili, se hitro oddaljili, na glavni odmor pa s seboj odnesli 21 točk prednosti (63:42). Žal je ekipa Dubaja v zaključku srečanja uspela ubraniti vse poskuse preobrata Zmajev, ki so v zaključku nekoliko zmanjšali zaostanek, a zmaga je odšla v Združene arabske emirate. "Naši tekmeci so prišli pripravljeni na tekmo, nas presenetili. Zgodaj smo zaostali, nato pa nismo našli odgovora. Ko smo ga, pa je bilo že prepozno. Tekma je za nami, ne moremo nič spremeniti. Odigrali smo jo, se nekaj naučili in gremo naprej," pa je povedal Devin Robinson.