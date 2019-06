Streljanje skazilo proslavo zgodovinskega naslova prvakov v Torontu

Toronto ima 2,9 milijona prebivalcev, polovica pa je bila v ponedeljek na ulicah, kjer je potekala parada, na njenem koncu pa govori znanih in slavnih. Streli so odjeknili, ko je bil s košarkarji na odru le ulico stran tudi premier Justin Trudeau , ki je kmalu po incidentu tvitnil zahvalo policiji za hitro in uspešno posredovanje, ranjenim pa zaželel čimprejšnje okrevanje.

To je prvi naslov kanadskega moštva v enem od velikih ameriških športov, odkar so Blue Jaysi leta 1993 osvojili naslov prvaka lige v baseballu.

Potem ko so odjeknili streli, je nastala panika in ljudje so se zagnali v stampedo, bežali drug čez drugega in se skušali prebiti na varno. Priče pravijo, da je moški ustrelil žensko in pobegnil, kaj več pa bo znano po preiskavi.

Toronto velja za varno mesto, precej bolj, kot so velika mesta južnih sosedov, kjer strelsko nasilje odmeva praktično vsak dan. Motiv za nasilje še ni znan.