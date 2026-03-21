Odlična forma Dončića nagrajena: prišel do skoka na MVP lestvici

Luka Dončić je na zadnjih osmih tekmah prav vsakič presegel mejo 30 točk, dvakrat je vpisal tudi trojni dvojček. Najbolj pa je Slovenec navdušil na zadnji tekmi proti Miamiju, ko je dosegel neverjetnih 60 točk in svojim Jezernikom pomagal do osme zaporedne zmage, kar je ekipo iz Mesta angelov utrdilo na tretjem mestu zahodne konference. Ljubljančan je s svojimi predstavami ameriško javnost znova opozoril, da gre za enega najboljših košarkarjev na svetu.

Temu primerno je zdaj tudi njegovo mesto na jakostni lestvici za naziv najkoristnejšega igralca sezone. Na vrhu še vedno kraljuje najboljši igralec aktualnih prvakov iz Oklahome Shai Gilgeous-Alexander. Dončić, ki je bil še prejšnji teden četrti, je na drugem mestu zamenjal odličnega Francoza Victorja Wembanyamo, ki je zdaj tretji. Na Slovenca, ki prestaja težko obdobje v zasebnem življenju, so ameriški mediji v zadnjem času pozabili.