Košarka

Odlična forma Dončića nagrajena: prišel do skoka na MVP lestvici

Los Angeles, 21. 03. 2026 16.45 pred 1 uro 1 min branja 4

Avtor:
Lu.M
Luka Dončić

Slovenski superzvezdnik Luka Dončić je s svojimi odličnimi predstavami jezernikom pomagal do osmih zaporednih zmag v ligi NBA. 27-letnik je na zadnjih dveh tekmah skupaj dosegel kar 100 točk in znova dokazal, da gre za enega najboljših košarkarjev na svetu. Njegovo strelsko razpoloženost je prepoznalo tudi vodstvo lige, ki ga je uvrstilo na drugo mesto lestvice za najkoristnejšega igralca prvenstva.

Luka Dončić je na zadnjih osmih tekmah prav vsakič presegel mejo 30 točk, dvakrat je vpisal tudi trojni dvojček. Najbolj pa je Slovenec navdušil na zadnji tekmi proti Miamiju, ko je dosegel neverjetnih 60 točk in svojim Jezernikom pomagal do osme zaporedne zmage, kar je ekipo iz Mesta angelov utrdilo na tretjem mestu zahodne konference. Ljubljančan je s svojimi predstavami ameriško javnost znova opozoril, da gre za enega najboljših košarkarjev na svetu.

Temu primerno je zdaj tudi njegovo mesto na jakostni lestvici za naziv najkoristnejšega igralca sezone. Na vrhu še vedno kraljuje najboljši igralec aktualnih prvakov iz Oklahome Shai Gilgeous-Alexander. Dončić, ki je bil še prejšnji teden četrti, je na drugem mestu zamenjal odličnega Francoza Victorja Wembanyamo, ki je zdaj tretji. Na Slovenca, ki prestaja težko obdobje v zasebnem življenju, so ameriški mediji v zadnjem času pozabili.

Ob nedavnem dvigu forme se je pokesal tudi najbolj priljubljen košarkarski novinar Stephen A. Smith, ki je priznal svoje napačno obravnavanje Ljubljančana: "Sram me je priznati, da Luke nisem smatral za resnega kandidata za najkoristnejšega igralca lige. Od danes naprej temu ne bo več tako. Luka Dončić v dresu Lakersev je eden najboljših igralcev lige."

liga nba luka dončić lakers mvp drugo mesto

Košarkarji Oklahome odpovedali obisk pri Donaldu Trumpu

Kot prvi na vzhodu: Detroit že v končnici

KOMENTARJI4

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Nikdar več
21. 03. 2026 18.06
337 v 8 tekmah.. Lepo.
0 0
St. Gallen
21. 03. 2026 17.31
Dober kosarkar
+2
2 0
blazter
21. 03. 2026 17.00
Razlog za to, da ni prvi je samo v tem da ekipa ni prva na lestvici? Ker po ostalih številkah je vrhunski….
+3
3 0
biggbrader
21. 03. 2026 16.55
Moški je uspešen, ko ga ne gnjavijo najdražje.
+3
4 1
Top ideja za družinske počitnice ob najlepšem jezeru v Italiji
Kaj reči otroku, ko bi najraje zakričali: 5 stavkov, ki pomagajo
Provomajske počitnice 2026: toliko dni bodo otroci doma
Dodatek za veliko družino: Kdaj bo izplačan v 2026?
Tako lepo poročno obleko je imela albanska princesa
Dnevni horoskop: Levi so željni zabave, raki si želijo povezanosti
Sandali, ki so jih na podelitvi oskarjev nosile kar tri zvezdnice
Vrtoglavi znesek, ki ga kraljica Camilla odšteje za svoje obrvi
'Bila sem med življenjem in smrtjo': ženska razkriva, kaj je doživela v komi
Kakšen vpliv imajo naši geni na nastanek alergij
Mladosten videz s čokolado? Vznemirljiva odkritja o staranju
Ateroskleroza ali arterioskleroza: skrita razlika, ki jo morate poznati
Pri 19 letih kupila hišo: razkrila, čemu sta se morala odpovedati
Monika Klobčar - z risanjem do sanjskega poklica
Nogometni bog in hotelir: Cristiano Ronaldo ima že pet luksuznih hotelov, novi pa so že v gradnji
25.000 evrov v zameno za vozniško dovoljenje: bi bil tak program dober tudi pri nas?
Tega bivši mož Angeline Jolie ni z njo nikoli počel
Volan in ego: Kaj moškim v resnici pomenijo avtomobili?
Tako velike prsi ima po operaciji najboljša gimnastičarka vseh časov
Ste sanjali, da vas boljša polovica vara? Poglejte, kaj to pomeni
Najpogostejše napake pri prenovi stare hiše: kaj se vedno zaplete in kako se temu izogniti
Bramor na vrtu: kako se ga znebiti?
Zato vrtnic ne smete posaditi preblizu hortenzij
Najpogostejši škodljivci na vrtu: Kako prepoznati, ustaviti in preprečiti napade
Popolna krompirjeva priloga, ki zasenči glavno jed
To sladico iz dveh sestavin vsi pripravljajo: ne zahteva kuhanja ali peke
Najbolj sočna jabolčna pita s pudingom, ki jo boste letos spekli
6 sestavin, ki jih profesionalni kuharji vedno dodajo testeninam
Iskanje pravice
Spor v družini Beckham
Kmetija
Parazit
