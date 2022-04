Strelski šov Mavericksov je Utahu preprečil drugo zmago v Dallasu

Poškodovani Luka Dončić je ob robu igrišča stisnil pesti in navdušeno kimal, ko je dvorana skandirala "Igralec leta!" . A ni bilo namenjeno njemu, temveč najboljšemu večeru Jalena Brunsona v karieri (41 točk, 5 podaj, 8 skokov). "Ni čakal, napadalen je bil od samega začetka, izjemno dobro je vodil moštvo," je trener Jason Kidd pohvalil najmanjšega igralca v ekipi, ki se mu ob koncu sezone izteče pogodba. "Zaslužil bo veliko denarja. Vso sezono dokazuje, da si zasluži zelo dobro plačilo. Svoje delo opravlja na zelo visoki ravni, je zmagovalec. Upam, da mi bo poplačal te besede, " se je trener v šali potegoval za mesto agenta Jalena Brunsona. Ta je na vprašanje, kako mu je všeč statistika, z zadržanim nasmehom dejal le: "Samo številke, veliko številk." Poudaril je, da so v nasprotju s prvo tekmo zadevali odprte mete. Nato se je znova zastrmel v papir pred sabo: "Maxi je bil razgret. Osem od enajstih (metov za tri) , Jezus ... 25 (točk) ? Jezus ... To je velika noč zanj." Kleber (25 točk, 3 podaje, 6 skokov) je v drugem delu sezone zadel piškavih 18 odstotkov metov od daleč, na drugi tekmi pa skoraj ni znal zgrešiti. "Imel sem vročo roko, zato sem ob vsaki priložnosti vrgel," je bil zadovoljen po srečanju. Kidd je poudaril njegov profesionalen odnos, saj je tudi ob strelski suši še naprej garal v obrambi in se ni pritoževal. "Najlepše je, ker mu soigralci zaupajo. Moral je metati, ker zna zadeti, in nocoj je zadeval. To ustvarja več prostora za druge, kar smo potrebovali."

Utah pred srečanjem ne bi bil nezadovoljen, če bi moštvu ponudili skoraj 38-odstotni met od daleč, toda Mavericksi so omejili število njihovih poskusov (29), sami pa zadeli kar 22 od 47 metov za tri. "Kadar dobro mečeš trojke, drugo moštvo pa zadeva za dve točki, imaš dobre možnosti za zmago. To je preprosta matematika. Igrali smo njihovo igro, kar nam je dalo prednost. Če bomo še naprej prodirali pod obroč in jih silili k obrambi, verjamemo, da nam bo to dalo možnost za nebranjene mete," je Kidd povzel dinamiko druge tekme. Jazzi so bili znova občutno boljši pri skokih: zbrali so jih 56, Dallas pa le 38, toda to tokrat ni prevesilo tehtnice v korist gostov. Po Kiddovih besedah je to del košarke: "Ne moreš zmagati v vsaki statistični postavki. Mi recimo nismo zapravljali žog," je opozoril na le tri izgubljene žoge na celotni tekmi. "Zadržali smo jih pod mejo tridesetih poskusov za tri točke, kar je težko, a nam je dalo možnost za zmago. Morda so bili boljši v tekmi za skoke, toda mi smo dobili tekmo. To pa je najpomembnejša statistika." Večkrat je poudaril tudi moštveni duh, ki preveva ekipo, in medsebojno zaupanje igralcev. "Vso sezono že govorimo, da se na slabše tekme odzovemo z dobro igro. To je moštvo, ki nikoli ne obupa. Igrajo do konca in verjamejo v zmago. Če bomo še naprej igrali na pravi način, imamo dobre možnosti za uspeh."

Drugi poraz doma še ne bi bil smrtna obsodba – to so jim lani pokazali Clippersi. Toda zmaga jim je prinesla dodaten čas za Dončićevo morebitno okrevanje. Pri tem v zraku visi vprašanje, ali lahko s prehitro vrnitvijo 23-letnika tvegajo še hujšo poškodbo, ki bi lahko ogrozila vso njegovo kariero. Ko so bili leta 2003 pred podobno dilemo, takrat 24-letnemu Dirku Nowitzkemu niso dovolili nastopa proti San Antoniu v finalu zahodne konference in izgubili. Lastnik kluba Mark Cuban pa takrat ni bil zadovoljen z odločitvijo strokovnega vodstva. "Vemo, da smo (z zmago) kupili dodaten čas za Lukovo vrnitev. To ni ne vem kakšna znanost. Želimo ga nazaj tako hitro, a tudi varno in zdravega, kot je le možno," je poudaril tudi Spencer Dinwiddie (17 točk, 6 podaj, 4 skoki).

Slovenec ta čas ob igrišču opravlja vlogo gorečega navijača. "Luka je prvi podpornik vseh nas. 'Dobro opravljeno,' me je pohvalil že po prvi četrtini. Ko sem se nekaj pritoževal nad svojo igro, me je pomiril: 'Ne skrbi, zelo dobro ti gre.' Tako zelo si želi igrati, a podpira vsakega od nas," je povedal Kleber. Celotno moštvo v torek čaka dan počitka, nato se bodo posvetili izzivu v Salt Lake Cityju. "Odšli bomo v dvorano tekmecev in se pripravili na tretjo tekmo. Sedaj moramo najti način, da ponovimo njihov dosežek in zmagamo v gosteh," je jasen Kidd.