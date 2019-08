Najboljše tri peterke zadnjega desetletja v NBA brez Nowitzkega

Po tem, ko se je "era 2010" v ligi NBA junija letos končala, so na spletni strani tekmovanja sestavili tri peterke igralcev, ki so najbolj zaznamovali minulo desetletje. Omenjeno obdobje je zaznamoval "vzpon generacijsko talentiranih igralcev", kot so jih označili pri ligi NBA, kamor so prišteli Anthonyja Davisain Giannisa Antetokounmpa. Kot "superzvezdi lige" so omenili LeBrona Jamesa in Kevina Duranta, na "zadnjem vlaku" pa so se popeljali nekateri bodoči člani Hiše slavnih, denimo Kobe Bryantin Dwyane Wade.

Prvo peterko, kamor so uvrstili Jamesa, Duranta, Stephena Curryja, Jamesa Hardnain Kawhija Leonarda, je tako kot preostali dve sestavila žirija novinarjev spletne strani NBA.com in producentov ter analitikov NBA TV.

Curry 'spremenil igro', Leonard med pet zaradi predstav v končnici

"Ta ekipa je skupaj osvojila deset prstanov v desetletnem obdobju,"so svoj izbor utemeljili na uradni spletni strani NBA. "Curry, ki je v tem desetletju praktično spremenil igro, se je prebil v ospredje kot najelitnejši strelec za tri točke v NBA. Harden je dvignil svojo igro in od šestega igralca leta napredoval v najkoristnejšega ter v tem desetletju obenem zbral največ tekem z doseženimi 50 točkami (18),"so dodali.

"Leonardove številke v rednem delu sezone se ne ujemajo s kolegi, deloma zaradi sistema, v katerem je igral pri San Antonio Spursih, a njegovi uspehi v končnicah (dvakrat MVP finala) ter opevana obramba (dve nagradi za obrambnega igralca leta) sta njegova argumenta za uvrstitev v prvo ekipo. Durant, še nekdo, ki je bil dvakrat MVP finala, se je uveljavil kot eden najplodnejših strelcev v zgodovini in njegovih 28 točk je najboljše povprečje tega desetletja. James, ki je deloval kot obraz lige v letih 2010, je osvojil tri naslove, največkrat v desetletju, trikrat, postal MVP in je bil edini igralec, ki si je vsako leto prislužil uvrstitev v najboljšo peterko lige in na tekmo zvezd All-Star."

Izbor seveda že dviguje precej prahu, legendarna Bryant in Wade sta denimo šele v tretji peterki, kjer jima družbo delajo še Paul George, LaMarcus Aldridgein Antetokounmpo, medtem ko legenda Dallas Mavericksov in zdaj že nekdanji soigralec Luka Dončića, Nemec Dirk Nowitzki, ni dobil dovolj glasov. V drugi najboljši peterki so Davis, Chris Paul, Russell Westbrook, Blake Griffin inCarmelo Anthony.