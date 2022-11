Suggs štiri sekunde pred koncem pokopal Dragićeve bike

Čarovniki iz Orlanda so v vetrovnem mestu sredi tretje četrtine vodili že za 19, a so se domači biki uspeli vrniti. Pol minute pred koncem so vodili za štiri. Pri prednosti 107:105 bi lahko usodo srečanja z zadetima prostima metoma zapečatil Nikola Vučević , a je oba zgrešil. Sledil je protinapad gostov, odgovornost je nase prevzel Jalen Suggs , ki je iz zahtevnega položaja zadel trojko za veliko slavje košarkarjev Orlando Magic. "Že leta nisem zadel takšnega meta. Občutek je neverjeten," se je po tekmi smejalo velikemu junaku obračuna.

Ob zvoku sirene je razplet skušal spreobrniti DeMar DeRozan, a je zgrešil in ostalo je pri sploh prvi gostujoči zmagi Orlanda v tej sezoni, potem ko je moštvo s Floride izgubilo prvih šest tekem na tujem.

Zanimivo, da so kar trije košarkarji Orlanda dosegli vsaj 20 točk. Prav toliko sta jih imela Suggs in Franz Wagner, še eno več je dodal Wendell Carter Junior, ki je imel tudi osem skokov in pet asistenc. Pri domačih je bil z naskokom najboljši DeRozan z 41 točkami, a to ni bilo dovolj, da bi se prekinila negativna serija Bullsov, ki sedaj traja že štiri tekme.

Goran Dragić je znova začel na klopi in je odigral dobrih 16 minut. V tem času je le dvakrat vrgel iz igre, obakrat neuspešno. Edino točko je dosegel s črte prostih metov, ob tem pa vpisal še dva skoka in štiri podaje.