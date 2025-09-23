Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi se Voyo
Košarka

Superpokal: Cedevita Olimpija lovi šesti zaporedni naslov, Krka šestega skupno

Polzela, 23. 09. 2025 06.43 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

S košarkarskim Superpokalom med Cedevito Olimpijo in Krko se bo začela nova sezona pod slovenskimi koši. Dvoboj večnih tekmecev se bo v dvorani na Polzeli začel ob 20. uri.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Cedevita Olimpija in Krka se lahko pohvalita z največ osvojenimi naslovi. Olimpija ima v vitrinah trinajst, Krka na drugi strani pet pokalov zmagovalcev. Med seboj sta se moštvi pomerili desetkrat, nazadnje v lanski sezoni v Laškem, ko so bili s 103:73 boljši Ljubljančani. Košarkarji Cedevite Olimpije lovijo šesti zaporedni naslov zmagovalcev Superpokala. 

Zvezdan Mitrović
Zvezdan Mitrović FOTO: Damjan Žibert

"Zame bo to drugi slovenski Superpokal, odkar sem del Cedevite Olimpije. Ker smo se v polni zasedbi na treningih zbrali šele pretekli teden, je težko reči, v kakšni formi vstopamo v tekmo. A na vsaki tekmi, še posebej na tisti, kjer se igra za lovoriko, pričakujem, da bodo fantje dali vse od sebe in prikazali dobro predstavo. Seveda si želimo, da bi sezono začeli z zmago in osvojitvijo prve lovorike. Lani smo imeli privilegij, da smo celotne priprave opravili skupaj, kar se je pokazalo tudi na igrišču – na Superpokalu smo bili dobro pripravljeni in smo ga zanesljivo osvojili. Letos so okoliščine nekoliko drugačne, a verjamem, da bomo z veliko željo in motivacijo znali prikazati dobro igro," je za uradno spletno stran KZS dejal strateg zmajev Zvezdan Mitrović

Dejan Jakara
Dejan Jakara FOTO: Luka Kotnik

"Komaj čakamo tekmo. Zadnjo trening tekmo smo odigrali pred tednom dni. V tem času namenoma nismo igrali. Naši košarkarji komaj čakamo tekmo. Zelo kvalitetno smo trenirali. Cedevita Olimpija je velik favorit. Vemo, kako je bilo v lanski sezoni. V času letošnjih priprav smo namenoma igrali proti ekipam, ki so agresivne. Ob tem smo spoznavali, kje so naše rezerve. V tekmo gremo vedno z željo po zmagi. A poudarjam: Cedevita Olimpija je favorit. Pred dnevi smo ostali brez domače dvorane, to nehote vpliva na trenažni proces. Ogromno smo izgubili, ne bomo jokali. Smo v situaciji, v kateri smo. So stvari, na katere ne moreš vplivati. Nadejam se, da bodo, pa ne le na superpokalu, z nami tudi naši navijači in podporniki. Že v času priprav je v Novem mestu vladalo veliko zanimanje za našo ekipo," pa pred prvo uradno tekmo sezone pravi trener Novomeščanov Dejan Jakara.

košarka superpokal cedevita
Naslednji članek

Zoran Dragić okrepil Split

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Prijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256