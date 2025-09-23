Superpokal: Cedevita Olimpija lovi šesti zaporedni naslov, Krka šestega skupno

S košarkarskim Superpokalom med Cedevito Olimpijo in Krko se bo začela nova sezona pod slovenskimi koši. Dvoboj večnih tekmecev se bo v dvorani na Polzeli začel ob 20. uri.

Cedevita Olimpija in Krka se lahko pohvalita z največ osvojenimi naslovi. Olimpija ima v vitrinah trinajst, Krka na drugi strani pet pokalov zmagovalcev. Med seboj sta se moštvi pomerili desetkrat, nazadnje v lanski sezoni v Laškem, ko so bili s 103:73 boljši Ljubljančani. Košarkarji Cedevite Olimpije lovijo šesti zaporedni naslov zmagovalcev Superpokala.

"Zame bo to drugi slovenski Superpokal, odkar sem del Cedevite Olimpije. Ker smo se v polni zasedbi na treningih zbrali šele pretekli teden, je težko reči, v kakšni formi vstopamo v tekmo. A na vsaki tekmi, še posebej na tisti, kjer se igra za lovoriko, pričakujem, da bodo fantje dali vse od sebe in prikazali dobro predstavo. Seveda si želimo, da bi sezono začeli z zmago in osvojitvijo prve lovorike. Lani smo imeli privilegij, da smo celotne priprave opravili skupaj, kar se je pokazalo tudi na igrišču – na Superpokalu smo bili dobro pripravljeni in smo ga zanesljivo osvojili. Letos so okoliščine nekoliko drugačne, a verjamem, da bomo z veliko željo in motivacijo znali prikazati dobro igro," je za uradno spletno stran KZS dejal strateg zmajev Zvezdan Mitrović.

