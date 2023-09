Superpokalni naslov manjši obliž na negotovo sezono

Kot je že po zmagi v kranjski dvorani poudaril strateg zeleno-oranžnih iz slovenske prestolnice Simone Pianigiani, čaka njega in njegovo moštvo do skorajšnjega uradnega začetka sezone v regionalni ligi ABA in evropskem pokalu še veliko dela.

"Igralci so si zmago zaslužili, saj so k tekmi pristopili resno in nadaljevali z uspehi iz prejšnje sezone. Zato se zahvaljujem trenerjem in igralcem iz minule sezone, saj so oni razlog, da smo zaigrali v Superpokalu. Domžalčani so zelo dobra ekipa. Če jim pustiš, da igrajo tako, kot so igrali v prvi četrtini, lahko dosežejo veliko število točk. Mi smo nato malo prilagodili našo agresivnost in zabeležili zmago. Še vedno imamo težave, kar nekaj minut smo igrali brez organizatorja igre in z igralci na različnih položajih, in to je nekaj, na čemer moramo delati v prihodnje," je dejal izkušeni italijanski strateg in dodal: