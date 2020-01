Suspendirali policista, ki je posnel Westa, na pomoč tudi bivši trener

West je v NBA igral med letoma 2004 in 2012, potem ko je med profesionalce prestopil kot eden največjih zvezdnikov univerze St. Joseph's. S Cleveland Cavaliersi je v sezoni 2008/09 igral v finalu vzhodne konference, njegovo etapo v Clevelandu pa so zaznamovale tudi govorice, da je spal z mamo LeBrona Jamesa. Konjenike je tako kot James zapustil leta 2010.

Posnetki do pasu golega Delonteja Westa, ki so ga vklenili po pretepu v okolici Washingtona, so pretresli svet športa. Košarkar, ki so ga Boston Celticsi leta 2004 izbrali v prvem krogu nabora, je po koncu profesionalne športne poti povsem zabredel in naj bi bil, neuradno, trenutno brezdomec. AP je poročal, da je policija okrožja Prince George za nedoločen čas suspendirala policista, ki je naj bi v torek med posredovanjem snemal vklenjenega Westa.

"Ostro bomo opravili z njim,"je o suspendiranem varovancu dejal šef policije Hank Stawinski. Policiste so o pretepu v bližini kazinoja MGM National Harbor obvestili v torek popoldne, v uradni izjavi za APpa so zapisali, da so ob prihodu na kraj dogodka "videli moškega s krvavečim obrazom", zato so se odločili aretirati Westa.

Težave z bipolarno motnjo

"Policisti so izvedeli, da sta se West in drugi moški poznala, in da sta se zjutraj sprla. Moška sta zavrnila zdravniško pomoč in nista želela podati prijav," so sporočili iz zvezne države Maryland. Incident se je zgodil blizu meje s prestolnico Washingtonom D. C., ki spada pod zvezno državo Kolumbija.

Washington Postje poročal, da ima West težave z bipolarno motnjo, že februarja 2016 naj bi ga opazili, kako je v Houstonu brez čevljev taval okoli restavracije s hitro prehrano. Lani septembra so ga opazili na ulicah Dallasa, ko so se prvič začele pojavljati govorice, da je postal brezdomec.

Nekdanji trener: To je tako zelo boleče

Vse od objave posnetkov iz Marylanda so družbena omrežja polna sporočil podpore za Westa, med njimi najdemo tudi njegovega nekdanjega trenerja na kolidžu St. Joseph's Phila Martellija, poročali pa smo tudi o objavi Jameerja Nelsona, s katerim si je slačilnico po skupnih univerzitetnih letih nato delil tudi pri Atlanta Hawksih.

"V zadnjih nekaj urah sem govoril z veliko ljudmi, ki so pripravljeni pomagati. Prosim, da preberete in sprejmete Jameerjevo modrost‒ prek naših košarkarskih poznanstev poskušamo Delonteju zagotoviti profesionalno pomoč, ki jo potrebuje. To je tako zelo boleče,"je sporočil Martelli, pod čigar taktirko je West z blestel na poti do uvrstitve na finalni turnir NCAA leta 2004. St Joseph's je redni del sklenila brez poraza (27-0) in nato v elitni osmerici izgubila s kolidžem Oklahoma State.

Carlisle: Upajmo, da bo dobil nekaj pomoči

Sindikat košarkarjev lige NBA (NBPA) je zatrdil, da so 36-letniku že pred časom poiskali nov dom in mu zagotovili tudi zajetno finančno pomoč. Westa so iz Dallasa pomagali spraviti v domači Maryland oziroma Washington, denar naj bi mu nakazali tudi v tem mesecu. Celticsi so mu ponudili delovno mesto v ogledniški službi, ki pokriva D. C. in območje vzhodne obale, a naj vsega skupaj ne bi vzel preveč resno in se je tekem udeleževal le poredko. NBPA je v zadnjih letih sicer poskušala izboljšati podporo za nekdanje košarkarje, ki se borijo z duševnimi težavami.

"Nikoli si ne želiš videti človeškega bitja, ki gre skozi nekaj takega ... Upajmo, da bo dobil nekaj pomoči,"si je zaželel trener Dallas Mavericksov Rick Carlisle, ki je pri Mavsih z njim sodeloval med letoma 2011 in 2012.