Svetislav Pešić ni več selektor Srbije

"Predsednik srbske košarkarske zveze Predrag Danilović je odstopil, po mojih spoznanjih pa je to storil zaradi tega, da novo vodstvo zveze oblikuje strokovni štab po svojem okusu. Že pred Parizom sem dejal, da bo nekdo drug moral nadaljevati moje delo," je dejal 75-letni Pešić in v isti sapi dodal: "Vedno bom na voljo srbski košarki."

Pešić je selektorski položaj zasedel po olimpijskih igrah v Tokiu 2021, poleg bronaste kolajne na letošnjih OI v Parizu pa je svoje varovance popeljal tudi do srebrnega odličja na lanskem svetovnem prvenstvu v Indoneziji ter na Japonskem in Filipinih.

V dolgoletni strokovni karieri je bil selektor nekdanje Srbije in Črne gore ter Nemčije, na klubski ravni pa je vodil Bosno, Partizan in Crveno zvezdo, v Nemčiji Albo Berlin, Köln in Bayern München, v Španiji Barcelono, Girono in Valencio, v Rusiji Dinamo Moskvo, v Italiji pa Lottomatico iz Rima.