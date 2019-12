Eric Paschall: svetla točka v temni sezoni bojevnikov iz San Francisca

Kevin Durant je poleti zapustil Golden State in pričakovati je bilo, da bojevniki ne bodo tako superiorni, kot so bili v prejšnjih sezonah, a takšnega uvoda v sezono ni pričakoval nihče. Ob petih zmagah imajo kar 20 porazov in so tako druga najslabša ekipa celotne lige NBA. Ob kopici poškodovanih košarkarjev pa je ena redkih svetlih točk te sezone novinec Eric Paschall, ki je po trenutnih napovedih celo glavni kandidat za novinca leta.

Eric Paschall (desno) na tekmi proti Utah Jazz. FOTO: AP Košarkarski strokovnjaki so si bili v napovedih pred sezono enotni, da Golden State Warriorsi zagotovo ne bodo tako suvereni kot v prejšnjih letih, kljub temu pa nihče ni pričakoval, da bodo po slabi tretjini sezone celo najslabša ekipa zahodne konference. Glavni razlog za neuspeh sta zagotovo odsotnosti prvih zvezdnikov Stephena Curryja in Klaya Thompsona. Ob pomanjkanju visokih košarkarjev in velikemu številu poškodb so nekaj več priložnosti dobili nekateri manj znani igralci, mednje pa sodi tudi 41. izbor letošnjega nabora Eric Paschall, ki zaenkrat nastopa nad vsemi pričakovanji. 23-letnik namreč igra odlično in je celo prvi strelec razglašenih bojevnikov. Doslej je na 24 tekmah dosegel 398 točk, kar znaša 16,6 točke na tekmo – če bo nadaljeval s takšnim tempom, se bo v anale lige NBA vpisal kot najbolj učinkovit novinec v zgodovini, ki je bil izbran v drugem krogu nabora. Nekoliko boljše povprečje imata sicer še Curry in D'Angello Russell, a sta odigrala zgolj štiri oziroma 13 tekem. Paschall se je najbolj proslavil proti Portland Trail Blazersom, ko je na svoj rojstni dan 34 točkam dodal še 13 skokov. Gre sicer za 198 centimetrov visokega krilnega centra, ki ga krasi odličen met z razdalje. Poleg tega je na račun svoje moči izjemno koristen tudi pod lastnim obročem. Pokriva lahko več pozicij, na tekmo pa v povprečju pobira dobrih pet odbitih žog. Pred prihodom v NBA je štiri leta prebil na Univerzi Villanova, kjer je lani dosegal 16,5 točke in 6,2 skoka na tekmo. Na lestvici favoritov za nagrado Rookie of the Year (novinec leta, op. a.), ki jo tedensko posodabljajo na udarni spletni strani lige NBA, je 23-letnik prvič pristal na samem vrhu. Sledi mu Miamijev Kendrick Nunn, ki je po atomskem uvodu v sezono nekoliko popustil – v zadnjem tednu je v povprečju dosegal deset točk, za tri pa je metal le 15-odstotno (4/27). Tretji je Memphisov Ja Morant, ki je še prejšnji teden zasedal prvo mesto, tudi pred sezono pa je veljal za enega glavnih favoritov, česar za prej omenjeno dvojico ne moremo trditi. Izkušeni Paschallov soigralec Draymond Green krilnemu centru napoveduje bleščečo kariero: "Točke dosega zgolj na račun izjemnega talenta. Ni še ugotovil, na kakšen način mora igrati v ligi NBA. Ko bo prišel do tega spoznanja, bo neustavljiv. Ne dvomim, da se bo le še izboljševal."