Svetovni splet se sprašuje: kaj za vraga sta si imela povedati Dončić in Mosley?

Nekaj trenutkov po tretjem zaporednem porazu košarkarjev Los Angeles Lakers na gostovanju pri Orlando Magic (118:106) so kamere na parketu dvorane Kia Center ujele slovenskega zvezdnika Luko Dončića in glavnega trenerja Čarovnikov Jamahla Mosleyja v tesnem objemu. Med tem sta drug drugemu zakrivala ušesa, da le ne bi prepoznali, o čem govorita. A špekulacije so se začele.