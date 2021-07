'Ta ekipa je zrela za velike stvari. Verjamem, da je ena medalja že naša'

Izjemno vzdušje, velik ponos, slovenski košarkarji so tudi tokrat poskrbeli za pravo evforijo. Slovenija je v izkupiček v Tokiu prepričana: medalja bo, vprašanje je le, katera. Na rezultat celotne ekipe, ki govori o neverjetni kemiji, pa je poleg zvestih navijačev seveda ponosen tudi oče najkoristnejšega igralca turnirja Luke Dončića. A za uspeh Slovenije niso zaslužni le naši športniki, temveč tudi selektor Aleksander Sekulić.

Kakšna noč je za našo zmagovalno ekipo? "Po tekmi smo se seveda poveselili, noč je bila zato tudi nekoliko krajša. Ampak vse z dobrim razlogom," v oddaji 24UR ZVEČER odgovarja slovenski selektor košarkarske ekipe Aleksander Sekulić. "Ta zgodba je podobna tisti izpred štirih let. Težko je to pozitivno energijo, druženje in kemijo, ki jo ima ekipa, opisati z besedami. To je preprosto treba doživeti in v veliko čast si štejem, da lahko vsaj en delček tega doživim tudi jaz. To je enkratno," pa je dejal oče našega košarkarskega asa Luke Dončića Saša Dončić.

icon-expand Aleksander Sekulić in Saša Dončić FOTO: POP TV

Tudi selektor slovenske reprezentance se strinja, da je kemija res "fantastična". "Tako izven parketa kot na njem. Težko jo je opisati. Ker vidimo, kako se žrtvujejo eden za drugega. Ker vidimo, kako igralci zaupajo Luki in kako tudi Luka zaupa svoji ekipi. Mislim, da nas tako močne dela prav ta kemija. Američani bi rekli samo: Nebo je meja," pravi. Kaj pa za ekipo pomeni Luka Dončić? "Luka s svojo prisotnostjo igralcem daje samozavest. Tako na igrišču kot z njega," odgovarja Sekulić. "Hkrati mu pa tudi soigralci pomagajo, da je tudi še boljši. To je vzajemno," je prepričan. Tudi Dončićev oče se strinja z besedami selektorja: "S prisotnostjo Luke so tudi vsi drugi pridobili na samozavesti. Luka je tak tip igralca, ki svoje soigralce naredi za 20, 30 odstotkov boljše in to se je zagotovo poznalo tudi na tem turnirju. Oni delujejo kot ena velika družina tako izven igrišča kot na igrišču in to je morda celo ta najbolj pomembna stvar."

icon-expand Klemen Prepelič, Luka Dončić FOTO: Aljoša Kravanja

"Na igrišču niso samo lepi trenutki, temveč so tudi težki. V igri so tudi padci in takrat pride do izraza to, koliko eden drugemu zaupajo, da ne pride do konfliktov. Tudi zaradi tega je pomembna kemija," pa poudarja selektor. Dončićev oče je medtem prepričan, da se je bilo težje uvrstiti na olimpijske igre, kot bo dobiti medaljo na olimpijadi. "Ta ekipa je zrela za velike stvari in verjamem, da je ena medalja že rezervirana za nas. Vprašanje je le, kakšne barve bo," pravi. "Ciljati moramo na najvišje mesto. Imamo to pravico, vendar pa ne smemo nikogar podcenjevati. Na te olimpijske igre moremo iti osredotočeno," pa dodaja selektor, ki pravi, da verjame, "da lahko pride tudi naš čas, da zasijemo".

Pa se bo našim košarkarjem na olimpijskih igrah pridružil tudi nekdanji kapetan zlate generacije Goran Dragić? Slovenski selektor odgovarja, da je pravi naslov za to vprašanje Dragić, da pa mu v reprezentanci puščajo odprta vrata: "Tudi za njim je naporna sezona, prav tako pa se je Dragić od reprezentance že poslovil. Poskusili ga bomo prepričati, ne vemo pa, kaj bo." 'Navijači so zagotovo naš šesti igralec' Gosta sta spregovorila tudi o slovenskih navijačih. Čeprav jih je bilo na tekmi v Litvi veliko manj kot domačih navijačev, pa pravita, da je bilo vzdušje fantastično. "Ko si slišal, kako je peščica Slovencev preglasila Litvance, ki so res košarkarski fanatiki, je bil res odličen občutek. Verjamem, da bi brez gledalcev, igralci tudi nekoliko slabše igrali," je prepričan Dončić.

icon-expand Sprejem košarkarske reprezentance na brniškem letališču FOTO: Aljoša Kravanja

"Navijače smo slišali že pred tekmo, nato med tekmo, najbolj pa seveda po tekmi," pa pravi Sekulić in dodaja: "Navijači so zagotovo naš šesti igralec. Kamorkoli gremo. Na katerikoli konec sveta gremo, oni nam sledijo in nam v veliki meri tudi pomagajo." Pozitivno presenečen je bil tudi ob prihodu domov. "Uvrstili smo se namreč na olimpijske igre, nismo osvojili medalje. Vem, da imamo podporo, ampak da nas pridejo navijači pozdraviti tudi na letališče, to je res velika stvar."