Košarka

'Ta fant je prava jokica', ameriški komentator ostro čez Dončića

Los Angeles, 16. 01. 2026 20.55 pred 1 uro 1 min branja 6

Avtor:
L.M.
Luka Dončić

Košarkarji Los Angeles Lakers so na domači tekmi proti Charlotte Hornets vpisali še 4. poraz na zadnjih petih tekmah. Varovancem J. J. Redicka ni pomagalo niti 39 točk slovenskega zvezdnika Luke Dončića, ki je bil spet nezadovoljen s sojenjem. To je opazil tudi komentator gostujoče ekipe, ki ni bil prizanesljiv do 26-letnega Ljubljančana.

Los Angeles Lakers - Charlotte Hornets
Los Angeles Lakers - Charlotte Hornets
FOTO: AP

Košarkarjem iz zvezne države Kalifornije v zadnjem času ne kaže dobro. S slabimi rezultati so padli na 5. mesto zahodne konference in niso več veliko oddaljeni od mest, ki ne prinašajo avtomatskega napredovanja v končnico. Rezultatska kriza pričakovano vpliva tudi na počutje košarkarjev.

Luka Dončić vs Charlotte
Luka Dončić vs Charlotte
FOTO: Sofascore.com

Na tekmi proti sršenom je bil Luka Dončić sicer dobro strelsko razpoložen, dosegel je 39 točk, a kljub temu svoji ekipi ni pomagal do pozitivnega izkupička. Slovenca je znova zmotilo sojenje, nekaj, kar smo od njega že vajeni. Po uspešnem metu za tri s strani Milesa Bridgesa, je sodniška trojka Ljubljančanu namenila tehnični prekršek. Luka se z odločitvijo seveda ni strinjal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Njegovo pritoževanje pa je očitno zmotilo tudi uradnega komentatorja zasedbe iz Charlotta Erica Collinsa, ki je skorajda nesramno spregovoril o enem izmed najboljših košarkarjev na svetu. "Ta fant je prava 'jokica'," je bil brez dlake na jeziku Collins, ki je sicer znan po svojem umirjenem in velikokrat tudi pretirano pozitivnem komentiranju. Vsem je poznan Dončićev temperament in pogosto ugovarjanje sodnikom, kljub temu pa besede ameriškega komentatorja lahko štejemo za neprofesionalne.

luka dončić komentator sojenje nesramno

Brata Wagner pred očmi rojakov slavila zmago Orlanda

KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Kriss-slo
16. 01. 2026 21.48
vse kar ma po mami je pritozevanje in zapravljanje...
Odgovori
0 0
Hc4life
16. 01. 2026 21.42
Cmizdra
Odgovori
0 0
Panter 63
16. 01. 2026 21.16
Se strinjam s komentatorjem. Pa še marsikdo. glede jokice se ni nič zlagal.
Odgovori
+4
4 0
odlekiran
16. 01. 2026 21.16
A če pove resnico, je pa neprofesionalen? Mati moja kaj tu prebereš od “profesionalnih” novinarjev.
Odgovori
+9
9 0
Mali medo
16. 01. 2026 21.12
Ubistvu je res.
Odgovori
+8
8 0
