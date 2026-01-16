'Ta fant je prava jokica', ameriški komentator ostro čez Dončića

Košarkarjem iz zvezne države Kalifornije v zadnjem času ne kaže dobro. S slabimi rezultati so padli na 5. mesto zahodne konference in niso več veliko oddaljeni od mest, ki ne prinašajo avtomatskega napredovanja v končnico. Rezultatska kriza pričakovano vpliva tudi na počutje košarkarjev.
Na tekmi proti sršenom je bil Luka Dončić sicer dobro strelsko razpoložen, dosegel je 39 točk, a kljub temu svoji ekipi ni pomagal do pozitivnega izkupička. Slovenca je znova zmotilo sojenje, nekaj, kar smo od njega že vajeni. Po uspešnem metu za tri s strani Milesa Bridgesa, je sodniška trojka Ljubljančanu namenila tehnični prekršek. Luka se z odločitvijo seveda ni strinjal.
Njegovo pritoževanje pa je očitno zmotilo tudi uradnega komentatorja zasedbe iz Charlotta Erica Collinsa, ki je skorajda nesramno spregovoril o enem izmed najboljših košarkarjev na svetu. "Ta fant je prava 'jokica'," je bil brez dlake na jeziku Collins, ki je sicer znan po svojem umirjenem in velikokrat tudi pretirano pozitivnem komentiranju. Vsem je poznan Dončićev temperament in pogosto ugovarjanje sodnikom, kljub temu pa besede ameriškega komentatorja lahko štejemo za neprofesionalne.
