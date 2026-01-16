'Ta fant je prava jokica', ameriški komentator ostro čez Dončića

Los Angeles Lakers - Charlotte Hornets FOTO: AP

Košarkarjem iz zvezne države Kalifornije v zadnjem času ne kaže dobro. S slabimi rezultati so padli na 5. mesto zahodne konference in niso več veliko oddaljeni od mest, ki ne prinašajo avtomatskega napredovanja v končnico. Rezultatska kriza pričakovano vpliva tudi na počutje košarkarjev.

Luka Dončić vs Charlotte FOTO: Sofascore.com

Na tekmi proti sršenom je bil Luka Dončić sicer dobro strelsko razpoložen, dosegel je 39 točk, a kljub temu svoji ekipi ni pomagal do pozitivnega izkupička. Slovenca je znova zmotilo sojenje, nekaj, kar smo od njega že vajeni. Po uspešnem metu za tri s strani Milesa Bridgesa, je sodniška trojka Ljubljančanu namenila tehnični prekršek. Luka se z odločitvijo seveda ni strinjal.

