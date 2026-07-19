'Ta reprezentanca si v finalu zasluži polne Stožice'

Finalni obračun reprezentanc Slovenije in Srbije na Eurobasketu do 20 let si boste lahko ogledali v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO od 18.50 naprej!

Čeprav skuša v vsakem trenutku ohraniti mirno kri in misli, da bi bil karseda najbolj osredotočen na dogajanje na parketu, so tokrat tudi selektorja slovenske košarkarske izbrane vrste do 20 let Danijela Radosavljevića po polfinalnem obračunu in veliki zmagi nad Francijo preplavila čustva. "Kakšna, nora tekma... Sem brez besed, smo v finalu evropskega prvenstva, kar je izjemen dosežek," se je že v uvodnih sekundah pogovora s predstavniki sedme sile selektorju Radosavljeviću smejalo do ušes. Infarktna končnica dvoboja z galskimi petelini je ponudila vse, kar košarkarska igra sploh lahko ponudi v danem trenutku.

"Skozi celotno tekmo smo se ubadali s precejšnjimi težavami. Najprej poškodba našega kapetana Urbana Krofliča, ki ni mogel nadaljevati tekme, nato težave Marka Padjena z osebnimi napakami in čisto ob koncu še poškodba gležnja Sameda Grošića. Preveč stvari naenkrat za eno samo tekmo. Kljub temu se je vnovič pokazalo veliko srce te ekipe, neverjeten značaj teh fantov, ki ne poznajo besede predaja," je vzhičeno nadaljeval slovenski selektor. Tudi ko so na začetku drugega polčasa nastopile krizne minute in ko se je slovenska prednost spremenila v zaostanek sedmih točk, Radosavljević ni "izgubil glave", temveč je vztrajal pri načelih, ki jih je skozi zadnja tri leta s to generacijo košarkarjev razvijal in naposled do potankosti razvil v dobro naoljen stroj.

"V vsakem trenutku skušam ohranjati notranji mir, saj le na ta način lahko nadzorujem lastne misli med tekmo. Če se preveč obremenjuješ z dejavniki, na katere ne moreš vplivati, izgubiš osredotočenost za precej pomembnejše stvari, ki se odvijajo na parketu. Verjemite, da je vodenje te ekipe velik užitek. Fantje so odlično vzgojeni, natančno vedo, zakaj trenirajo vsak dan po več ur, so izjemno osredotočeni na cilje, ki si jih sproti zastavljajo. Med njimi vladajo iskreni odnosi in vrhunska 'kemija'. Nisem povsem prepričan, da obstaja veliko ekip, ki se lahko pohvalijo s tako dobrim vzdušjem med igralci," je prepričan Radosavljević. Tvorec slovenskih uspehov zadnjih let je bil kljub strahovitemu pritisku povsem prepričan, da bo Filip Petkovski uspešno izvedel vsaj eden prosti met za zmago in uvrstitev v veliki finale s Srbijo.

"Marsikdo mi ne bo verjel na besedo, a bil sem prepričan, da Filipu ne bo spodletelo. Ta ekipa je skupina neustrašnih bojevnikov, poleg izjemnega talenta jo krasita velik pogum in vera v uspeh. Od prvega dne priprav ponavljamo, da želimo iz tekme v tekmo graditi in nadgrajevati našo zmagovalno miselnost. V finalu smo zato, ker smo očitno v vsem tem času počeli nekaj prav," je nad predstavami in odnosom svojih varovancev navdušen Radosavljević. "Zavedamo se, da bo v finalu zelo težko. Naš tekmec je izjemno kakovostna reprezentanca, ki je prav tako kot naša skozi celoten turnir rasla iz tekme v tekmo. A na koncu dneva verjamem v svojo ekipo, da bo še na tej zadnji tekmi dala svoj maksimum in razveselila to izjemno publiko v Stožicah. Ta reprezentanca si zagotovo zasluži polne tribune," je še pristavil izčrpani, a vidno zadovoljni slovenski selektor.