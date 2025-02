'Bilo je zelo čustveno. Izmučen sem in komaj čakam, da grem spati'

Luka Dončić je preživel izjemno čustven obračun z nekdanjim moštvom. Njegov met iz igre ni bil učinkovit, a Slovenec je v zmagi vpisal trojni dvojček z 19 točkami, 15 skoki in 12 asistencami. Po tekmi je priznal, da so ga prevzela čustva: ''Vesel sem le, da je konec.''

Luka Dončić je po tekmi stopil pred novinarje in priznal, da je tekma zanj res bila posebna. "Ne vem. Tako čudno je bilo, na trenutke nisem vedel, kaj počnem. Pred tekmo sem slabo spal. Vesel sem, da smo zmagali," je dejal vidno utrujeni Dončić. Nasproti so mu stali nekdanji soigralci, s katerimi je doživel marsikaj. "Ničesar se ne spomnim. Bilo je zelo čustveno. Sploh ne morem razložiti, kaj sem čutil. Tekma je bila drugačna. Kot sem rekel, včasih nisem vedel, kaj počnem. Vesel sem le, da je konec. Čudna in drugačna tekma je bila. Ne morem razložiti svojih čustev, ko sem na drugi strani videl fante, s katerimi sem nekoč igral in doživel veliko. Zabavno je bilo," je dejal Slovenec.

Pred tekmo se je Slovenec poskušal pomiriti, ampak čustva so ga vseeno prevzela: "Pred tekmo sem opravil svojo rutino. Poskušal sem početi drugačne stvari, ampak to tokrat ni delovalo. Poskušal sem le uživati." Med igralci Dallasa je poseben trenutek pred tekmo doživel z zvezdnikom Kyriejem Irvingom, s katerim sta ponovila posebno rokovanje, ki sta ga v javnosti prvič uporabila na prvi tekmi, ki sta jo skupaj odigrala v dresu Dallasa."Kyrie je moj vzornik. Ne le v košarki. Dobro jih je bilo videti. Skupaj smo bili v vojnah," je o Irvingu, ki je dosegel največ točk na tekmi (35), dejal Dončić. Lakersi so vodili večino tekme, ampak v tretji in prvem delu zadnje četrtine so se jim Mavericksi nekajkrat nevarno približali. V zaključku tekme je vajeti igre v svoje izkušene roke vzel LeBron James, ki je tekmo zaključil s 27 točkami in 12 skoki. "Med minuto odmora nam je JJ rekel, naj se organiziramo. Ko nam je to v napadu uspelo, smo imeli veliko orožij. To je bilo zelo pomembno. Noro je, da je pri 40 letih starosti prevzel zadnjo četrtino. Neverjetno je bilo to gledati," je še enega od svojih vzornikov pohvalil Dončić.

Lakersi so igrali zelo dobro v obrambi, Dončić pa je vknjižil tudi tri ukradene žoge in dve blokadi. Dončić je priznal, da je James tudi v obrambi odigral ključno vlogo. "V obrambi smo igrali zelo dobro. Vsak dan se od LeBrona naučim kaj novega. Izjemen košarkar je in izjemno je igrati z njim," je dejal novi zvezdnik Lakersov. Zdaj je ta tekma končno mimo in Dončićeva kariera v dresu Lakersov se lahko zares začne. Dončić je priznal, da je ta trenutek bil zelo pomemben: "Zagotovo mi bo pomagalo, da je ta tekma mimo. V tem dolgem procesu mi bo to zagotovo pomagalo. Nekaj časa bom potreboval, da zaključim to obdobje. Ni popolno, ampak vesel sem, da je ta tekma mimo. Z vsakim dnem se počutim vse bolje."