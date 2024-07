Tako izmučen je bil Luka Dončić po zmagi proti Novi Zelandiji

Med koncem njegove najdaljše sezone v NBA doslej in prihodom na priprave pred kvalifikacijami za olimpijske igre je Luka Dončić počival zgolj tri tedne. Na prvem obračunu turnirja s Hrvaško je bilo vidno, da bi v resnici potreboval več časa za regeneracijo in uigravanje s soigralci med pripravami, a to preprosto ni bilo mogoče.

Poleg utrujenosti, ki jo zagotovo čuti, se še vedno ubada s težavami s poškodovanim kolenom, a očitno njegove želje po igranju v slovenski reprezentanci ne more ustaviti skoraj nič. Proti Hrvaški je bil z trojnim dvojčkom (26 točk, 11 skokov in 10 podaj) najboljši strelec obračuna, a vendar je njegov met iz igre bil dokaj neučinkovit (8/23 iz igre, 0/9 za tri).

V soboto Dončića in slovensko reprezentanco čaka še najtežja naloga do zdaj. Nasproti jim bodo stali domačini Grki, ki so v svoji skupini zlahka premagali Egipt in Dominikansko republiko. Njihov prvi zvezdnik Giannis Antetokounmpo bo na obračun prispel popolnoma spočit, saj na četrtkovem obračunu z Egiptom ni igral. Še pred tem pa zaradi poškodbe ni igral na zadnjih treh tekmah rednega dela sezone lige NBA in v končnici.