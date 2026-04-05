Tako kot Mbappeju tudi Reavesu slikali napačen del telesa

Iz mesta angelov so v petek sporočili, da bo Luka Dončić izpustil preostanek redne sezone zaradi poškodbe stegenske mišice, zdaj pa so v novi izjavi naznanili, da tudi Austin Reaves ne bo igral na zadnjih tekmah rednega dela sezone.

Jezerniki so trenutno v Dallasu, kjer jih v noči na ponedeljek čaka obračun proti Mavericksom. V njihovem trening centru so Reavesu opravili slikanje z magnetno resonanco, pri tem pa niso upoštevali napotkov zasedbe iz Los Angelesa.

"Ne vem, kdo v Dallasu daje navodila za slikanje. Slikali so namreč napačen del telesa. Krivda ni naša, saj smo za slikanje dali točna navodila, a so slikali napačen del," so besede, s katerimi je trener Lakersov JJ Redick šokiral košarkarsko javnost.

Ameriški košarkar je tako moral na novo slikanje, številni pa so napako hitro povezali s tisto, ki se je pripetila ob zdravljenju francoskega nogometaša Kyliana Mbappeja. Ta je imel namreč v zadnjih mesecih težave s kolenom, te pa je potencirala malomarnost madridskega zdravstvenega osebja, ki naj bi mu slikalo in zdravilo napačno koleno.