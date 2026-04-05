Košarka

Tako kot Mbappeju tudi Reavesu slikali napačen del telesa

Los Angeles, 05. 04. 2026 14.55 pred 23 dnevi 1 min branja 6

Avtor:
A.M.
Austin Reaves

Potem ko je pred tednom dni nogometne navijače šokirala novica, da so Kylianu Mbappeju zdravili napačno koleno, je zdaj do podobnega spodrsljaja prišlo v Ligi NBA, kjer so zvezdniku jezernikov slikali napačen del telesa.

Iz mesta angelov so v petek sporočili, da bo Luka Dončić izpustil preostanek redne sezone zaradi poškodbe stegenske mišice, zdaj pa so v novi izjavi naznanili, da tudi Austin Reaves ne bo igral na zadnjih tekmah rednega dela sezone.

FOTO: AP

Jezerniki so trenutno v Dallasu, kjer jih v noči na ponedeljek čaka obračun proti Mavericksom. V njihovem trening centru so Reavesu opravili slikanje z magnetno resonanco, pri tem pa niso upoštevali napotkov zasedbe iz Los Angelesa.

Preberi še Ko ima hudič mlade: po Dončiću do konca sezone 'izgubljen' tudi Reaves

"Ne vem, kdo v Dallasu daje navodila za slikanje. Slikali so namreč napačen del telesa. Krivda ni naša, saj smo za slikanje dali točna navodila, a so slikali napačen del," so besede, s katerimi je trener Lakersov JJ Redick šokiral košarkarsko javnost.

Ameriški košarkar je tako moral na novo slikanje, številni pa so napako hitro povezali s tisto, ki se je pripetila ob zdravljenju francoskega nogometaša Kyliana Mbappeja. Ta je imel namreč v zadnjih mesecih težave s kolenom, te pa je potencirala malomarnost madridskega zdravstvenega osebja, ki naj bi mu slikalo in zdravilo napačno koleno.

Preberi še 'Mbappeju so pri Realu zdravili napačno koleno'
košarka los angeles lakers austin reaves kylian mbappe
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
poper00
05. 04. 2026 21.12
Tole je skoraj isto kot cimetova boli ga koleno na nogi.
vrtnar _
05. 04. 2026 18.11
ce niti sam Mmpapp ni vedel, da mu zdravijo napačno koleni, potem je res
Komentator
05. 04. 2026 17.50
Kaj sami neznano povedati, katero koleno jih boli?!!
YouRangMyLord
05. 04. 2026 15.52
Jah nič - tudi ti fantje si morajo predno gredo na CT ali MR ali operacijsko mizo sami s križcem zacajhnat tapravo stran telesa... Da ne bo potem tako, kot je bilo, tudi žće pri nas, ko so operirali napačno okončino ali organ....
Amor Fati
05. 04. 2026 15.45
Vsem je bolj ali manj jasno da v Dallasu sploh ne vedo kaj delajo. Samo poglejte kaj so naredili Lukatu na samem vrhunsku njegove kariere.
agent.brinko
05. 04. 2026 15.25
da mu zdravijo napačno koleno in tega Francoz ni vedel? Japajade, boli me levo, razgibavajo pa desnega, haaalooooo
