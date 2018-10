Takole sta pred tekmo kramljala najbolj vroča novinca lige NBA - Dončić in Young

Slovenski reprezentant je tekmo v Atlanti odlično začel. Že v uvodnih osmih minutah, preden ga je trener Rick Carlisle posedel na klop, je dosegel 12 točk. Dallas je na uvodu tekme trojke metal izvrstno (7/11), tako kot Dončić pa so se v nadaljevanju ohladili praktično vsi košarkarji Dallasa. Trojke so na koncu metali 12/40, kar je glede na odličen začetek prava mala katastrofa. Za nameček se je v zadnji četrtini poškodoval še Dennis Smith Jr . Ta po prihodu Dončića še ne beleži številk iz pretekle sezone.

Najbolj vroča novinca lige NBA. Luka Dončić je dobil točkovni izkupiček s Traem Youngom . V točkovnem povprečju po štirih tekmah slednji še ostaja na vrhu, a mu Dončić vse bolj diha za ovratnik. Dončić je v Atlanti vknjižil 21 točk, 9 skokov in 2 podaji, Young pa se je, potem ko je v prvem polčasu dosegel le dve točki, pobral v drugem in na koncu pristal pri 17 točkah (od tega jih je kar deset zabeležil s črte prostih metov), 4 skoke in 5 podaj. Iz igre je Young metal 3/12, Dončić pa 7/18.

Košarkarji Dallasa so v drugi četrtini vodili že s 26 točkami (51:25), nato pa to prednost uspeli zapraviti, kar je tretja najvišja zapravljena prednost Teličkov v zgodovini franšize. Na koncu je Atlanta slavila s 111:104. "Sramotno je zgubiti na nacionalni televiziji, ko vodiš za 26 točk," je po tekmi razlagal Dennis Smith Jr. "In na koncu izgubiti za osem točk. To ni nikoli dobro. Ve se, da bodo naredili niz, toda da smo na koncu izgubili tekmo je slabo z naše strani," je še pristavil Smith, ki si je v zadnji četrtini poškodoval gleženj, a na srečo Dallasa ne gre za hujši zvin.

"Vzeli smo nogo z stopalke za gas,’"je po tekmi razlagal prvi strelec Dallasa Wesley Matthews (23 točk). "Na začetku nam je dobro šlo v napadu in mislili smo, da bo to lahka tekma. A moramo se zavedati, da v tej ligi temu ne bo tako, tako se ne zmaguje v gosteh," je še pristavil branilec Mavsov.

Tako Dallas kot Atlanta imata po štirih odigranih tekmah na kontu po dve zmagi in dva poraza, Teličke pa v naslednjih dneh čaka zelo težek razpored (Toronto v gosteh, Utah doma, San Antonio in LA Lakers v gosteh).