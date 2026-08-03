Takšni prevladi v evropski mladinski košarki že dolgo nismo bili priča

V nobenem, prav v nobenem trenutku slovenska zmaga v velikem finalu ni bila pod vprašajem. Italijani, ki so se do obračuna za naslov evropskega prvaka prebili s tesno zmago po podaljšku proti favoriziranim Francozom, niso bili dorasel tekmec razigrani in bolj nadarjeni slovenski vrsti pod vodstvom selektorja Domna Zevnika. Ta je s sodelavci vrhunsko pripravil svojo zasedbo. Čeprav so v skupinskem delu doživeli poraz proti nemški reprezentanci, je bil napredek v igri naših nadobudnežev z vsako naslednjo tekmo vse bolj viden. Pravilno načrtovanje forme je ključen dejavnik do vrhunskih dosežkov, kar so najkoristnejši košarkar turnirja v Italiji Stefan Joksimović in druščina izpeljali do potankosti. Že polfinalna zmaga proti branilcem naslova Špancem je bila spektakularna, finale z Italijo pa samo še pika na i slovenski prevladi.

Slovenija šele četrta država z dvema naslovoma v istem letu

"Mislim, da se sploh še ne zavedamo, kaj nam je uspelo doseči v Italiji," je po izjemnem uspehu in osvojitvi naslova evropskih prvakov dejal novopečeni glavni trener košarkarjev novomeške Krke in obenem selektor reprezentance do 18 let Domen Zevnik. "Veseli me, da so fantje tudi v finalu uživali na parketu in znova potrdili svojo nesporno nadarjenost. Kljub dejstvu, da smo se pomerili z gostiteljico turnirja, nas to ni zmedlo in smo od prve do zadnje minute narekovali ritem igre. Ta naslov je več kot zaslužen," je dodal zlati selektor. Reprezentanca fantov do 18 let se je s prvim osvojenim naslovom evropskih prvakov podpisala pod pet medalj. Ob tokratnem zlatu so fantje leta 2002 v Nemčiji in 2021 v Turčiji, ko se je prvenstvo sicer odvijalo po turnirskem sistemu, osvojili drugo mesto, leta 2019 v Grčiji in 2024 na Finskem pa so bili tretji. S tem se je Slovenija z velikimi črkami vpisala tudi v zgodovino evropske košarke, saj se je s prav posebnim dosežkom – peti takšen primer v zgodovini – kot četrta država uvrstila v izbrano družbo Srbije, Španije in Turčije.

Posebna zgodba Stefan Joksimović