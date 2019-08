Slovenski košarkarski biser po dveh sezonah zapušča Real Madrid

Žiga Samar je v Real Madridu stopal po velikih stopinjah rojaka Luke Dončića, a očitno mu bo preboj v članski konkurenci uspel v enem od drugih španskih klubov. Samar je namreč po povratku v domovino z evropskega prvenstva za košarkarje do 18 let zatrdil, da se poslavlja od Madrida.

"Z Realom smo prekinili sodelovanje. Do prekinitve je prišlo sporazumno zavoljo želje po večji minutaži v članski konkurenci. Ostajam v Španiji, v parih dneh pa bo jasno, kje bom nadaljeval kariero," je za Kosarka.si povedal Samar.

S "kraljevim klubom" je bil mladinski državni prvak in najkoristnejši igralec finala, z Realom pa je osvojil tudi mladinsko Evroligo in bil izbran v najboljšo peterko božičnega turnirja 2018 na Tenerifu. Izkazal se je tudi na EP v Grčiji, kjer je bil eden ključnih košarkarjev moštva selektorja Petra Markovinovičain povprečno dosegal 11,6 točke, 8,6 skoka in 7,4 podaje na tekmo ter bil spet izbran v najboljšo peterko.