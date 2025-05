Tasić: Zapravili smo izjemno priložnost, v petek želimo izenačiti serijo

Še dolgo časa bodo v vrstah Cedevite Olimpije premlevali o dveh zapravljenih žogah sicer odličnega ameriškega organizatorja igre Bryntona Lemarja v zadnji minuti tekme. Namesto da bi praktično že dobljeno tekmo, s čimer bi si (nenadejano) priigrali morda že odločilno prednost pred povratnim četrtfinalnim dvobojem v Stožicah (petek, ob 18.00), mirno pripeljali do želenega zaključka, so si do te mere zagrenili življenje, da bodo najverjetneje še po koncu letošnje sezone obžalovali poceni zapravljeno (veliko) priložnost za slavje sredi Dubaja.

Z agresivno obrambo in učinkovitim napadom so bili zmaji večji del drugega polčasa v rezultatski prednosti, nekajkrat so vodili tudi z osmimi točkami prednosti. A so storili tudi, kot že omenjeno, nekaj nepotrebnih napak, ki so domačo zasedbo večkrat vrnili v igro. Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića so imeli tudi zadnji napad za zmago, ki pa ga je neuspešno zaključil D.J. Stewart.