Tatum blestel z 51 točkami ob zmagi Bostona proti sršenom iz Charlotta

"Ob njem sem videti boljši trener," je po tekmi o 24-letnem varovancu dejal Joe Mazzula . "Zadeval je vse vrste metov, od prodorov, po preigravanjih do takojšnjih metov. Pomembna pa je tudi ponižnost te ekipe, ki je resnično sodelovala z njim, da je prišel do 51 točk," je še dodal trener Celticsov (33-12). Tatum je zadel 15 od 23 metov iz igre, od tega sedem od 12 za tri točke. Ob tem je zadel vseh 14 prostih metov in zbral še devet skokov. Pri Charlottu sta Jalen McDaniels in LaMelo Ball dosegla 26 oz. 25 točk.

Kelti imajo na vrhu lige tri zmage več od Denverja (30-13) in Memphisa (30-13). Prav Memphis Grizzliesi so ponoči dobili še deseto zaporedno tekmo, brez težav so premagali Phoenix Sunse s 136:106. Sonca še naprej igrajo brez Devina Bookerja in Chrisa Paula, Ja Morant pa je za Memphis dosegel 29 točk, 28 jih je dodal Desmond Bane. Milwaukee Bucksi (28-16) so s 132:119 premagali Indiana Pacerse (23-22) in ostajajo na tretjem mestu vzhodne konference. Znova je zaradi poškodbe manjkal Giannis Antetokounmpo, v njegovi odsotnosti pa je blestel Jrue Holiday s 35 točkami in 11 asistencami. Za Indiano je Myles Turner dosegel 30 točk ob štirih blokadah.

Cleveland Cavaliersi (28-17) so v zanimivem obračunu slavili proti New Orleans Pelicansom (26-18) s 113:103. S 30 točkami se je izkazal Darius Garland (11 podaj). Prvaki Golden State Warriorsi (22-22) so bili boljši od Washington Wizardsov (18-26) za šele drugo zmago na zadnjih šestih tekmah. Stephen Curry se je izkazal z 41 točkami. Jordan Poole je 26 od svojih 32 točk dosegel v prvem polčasu, Kristaps Porzingis pa je 25 od svojih 32 točk prav tako prispeval v prvih 24 minutah.