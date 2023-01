Tatum junak Bostonove 'šestice', Memphis na zahodu ujel Denver

Tretji na vzhodu Milwaukee Bucks (27-16) so v pretekli noči doživeli poraz v odsotnosti grškega zvezdnika Giannisa Antetokounmpa , s 95:111 so bili boljši Miami Heat. Milwaukee ostaja eno zmago pred Philadelphia 76ers, ki so s 118:117 premagali Utah Jazz, ko je izenačen dvoboj pet sekund pred koncem odločil Joel Embiid (30 točk).

Igralci Memphis Grizzlies so v pretekli noči odpravili Indiano Pacers s 130:112 in so po devetem zaporednem slavju na čelu zahodnega dela skupaj z Denver Nuggets Vlatka Čančarja. Ekipi imata po 29 zmag in 13 porazov.