Tatum: Ljudje nas podcenjujejo, kot da so nas pobrali z ulice

Jayson Tatum , košarkar ekipe Boston Celtics , velja za enega izmed najbolj talentiranih igralcev najmočnejše košarkarske lige NBA. Z ekipo iz Bostona se je v svojih prvih dveh sezonah v ligi dvakrat uvrstil v končnico, kot novinec pa je zaigral v finalu vzhodne konference, kjer so morali kelti priznati premoč LeBronu Jamesu in Cleveland Cavaliers . Tatum je bil po ocenah mnogih analitikov eden izmed najboljših novincev leta, a je nagrada kasneje romala v roke Bena Simmonsa .

Zdaj bo 21-letni bivši košarkar univerze Duke moral na svoja ramena prevzeti težo pričakovanj ameriške javnosti, ki kljub izostankom najboljši košarkarjev lige NBA pričakuje, da se bo njihova reprezentance s Kitajske vrnila z zlato medaljo. "Ljudje o naši reprezentanci govorijo, kot da nas je selektor pobral z ulice. Smo NBA igralci. Mislim, da nas ljudje neupravičeno podcenjujejo, a to nas zgolj še bolj žene," na opazke kritikov in dvomljivcev odgovarja Tatum, ki bo ob Kembi Walkerju glavni adut ameriškega selektorja Gregga Popovicha. "Vlogo podcenjevane ekipe pozdravljamo z odprtimi rokami, saj to ustvarja dodatno motivacijo. Veliko igralcev, ki so zdaj del reprezentance, prihajajo z življenjsko zgodbo, ko ljudje niso resno računali na njih," se je s svojim soigralcem strinjal Walker.

V zadnjem desetletju smo si lahko na svetovnih prvenstvih oči in dušo napasli ob dih jemajočih potezah, zabijanjih, zadetih metov z razdalje imen kot so LeBron James, Kevin Durant, James Harden, Kobe Bryant, Rusell Westbrook in Carmelo Anthony. Zdaj bodo ekipo vodila imena kot so Jayson Tatum, Kemba Walker in Donovan Mitchell. CJ McCollum je na enem izmed podcastov priznal, da so se igralci želeli izogniti veliki minutaži v ekipi, ki tekmovanja ne bi končala kot prva. To je odprlo vrata igralcem, ki bi v drugačni situaciji nastope svoje reprezentance lahko spremljali zgolj iz udobja domačega fotelja. Harrison Barnes, edini član zlate ekipe iz OI v Rio de Janeiru, ki je na seznamu potnikov za Kitajsko, odločitev o nastopu nikoli ni bila težavna. "Vedno, ko me je poklicala reprezentanca, se bom odzval. V čast mi je zastopati barve svoje države. Vem, da vsi ne razmišljajo kot jaz, a odločitve drugi ne želim komentirati," je dejal član Sacramento Kings.