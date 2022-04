Tatum zadel ob zvoku siren in izenačeno tekmo odločil v prid Bostona

Boston Celtics je pred polno dvorano TD Garden po tesnem obračunu s 115:114 ugnal Brooklyn Nets in tako z zmago otvoril prvi krog končnice lige NBA. Za domače moštvo je v zadnji sekundi srečanja zadel Jayson Tatum in s tem Goranu Dragiću in druščini zadal boleč poraz, ki napoveduje težko delo za Newyorčane. Te so sicer lani v prvem krogu končnice s 4:1 v zmagah izločili prav Boston Celticse.

Dvorana TD Garden je bila za prvo tekmo končnice lige NBA nabito polna, domači navijači pa so nestrpno pričakovali predvsem povratek nekdanjega člana Celticsov Kyrieja Irvinga, ki so mu želeli zagreniti vrnitev v Boston. 30-letni Američan rojen v Avstraliji je bil seveda uvrščen v začetno peterico Brooklyna, poleg njega po so se v njej znašli še Seth Curry, Kevin Durant, Bruce Brown in Andre Drummond. Pričakovano je nekdanji kapetan Slovenije Goran Dragić tekmo začel na klopi. Za domači Boston pa so od prve minute na parketu začeli Marcus Smart, Jaylen Brown, Jayson Tatum, Al Horford in Daniel Theis.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Prvi na tekmi je svoj met preizkusil Durant, ki je s polrazdalje zadel le obroč. Na drugi strani je kot prvi sprožil Tatum in bil pod prekrškom, nato pa je zadel enega izmed dveh prostih metov, ki jih je imel na voljo. Prvi koš na tekmi za Brooklyn je zadel Seth Curry, s hitrim napadom pa so se po zaslugi Jaylena Browna v vodstvo vrnili Celticsi. Po dveh minutah igre je bila zabeležena tudi prva trojka na tekmi, za Boston jo je zadel Horford. Po Curryjevem izenačenju pa je trojko za Boston pristavil še Smart.

icon-expand Jaylen Brown je bil s 23 točkamidrugi najučinkovitejši igralec Bostona FOTO: AP

Po dobrih petih minutah tekme sta se zbudila tudi prva zvezdnika Netsov Durant in Irving, ki sta skupaj z Drummondom držala korak z Bostonom. Za zadnji dve minuti prve četrtine je priložnosti dobil tudi nekdanji slovenski reprezentant Goran Dragić, ki je kmalu tudi zadel za prvo vodstvo Brooklyna po desetih minutah rezultatske prevlade Bostona. Domači košarkarji so pritisnili in znova prevzeli vodstvo, Curry pa je z dvema uspešno izvedenima prostima metoma poskrbel, da so odšli Celticsi na prvi odmor z minimalno prednostjo 29:28.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Drugo četrtino je Dragić začel v prvi postavi gostov. Payton Pritchard jo je s trojko otvoril in povišal prednost Bostona, nato pa je prvi koš v drugi četrtini za Netse dosegel prav Dragić. Derrick White, Jayson Tatum in Daniel Theis so z uspešnimi poskusi skušali Boston oddaljiti od Brooklyna, a je Newyorčane Irving z devetimi zaporednimi točkami ohranil v igri. Tatum in Theis sta počasi morala misli usmerjati tudi v dejstvo, da sta oba že precej zgodaj vpisala dve osebni napaki.

icon-expand Andre Drummond, Daniel Theis in Bruce Brown FOTO: AP

Po šestih minutah preživetih na parketu je nastopil čas za počitek Dragića. Kmalu zatem je Drummond za nekaj tenutkov goste popeljal v vodstvo, ki so ga domači košarkaši takoj izničili, a so Netsi po trojki Bruca Browna in uspešno zadetih prostih metih Duranta znova povedli. Na parket je znova stopil Dragić, ki je kmalu zatem vpisal še šesto točko, a kaj ko je Boston na krilih Tatuma in Browna znova prevzel vodstvo (53:49), na kar je bil Steve Nash primoran odgovoriti z minuto odmora. Nashova odločitev je kot kaže dobro dela predvsem Dragiću, ki je v dveh minutah po odmoru dosegel kar pet točk, s čimer je (začasno) postal drugi najboljši strelec Brooklyna na tekmi.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Minimalno prednost Netsov je z uspešnim metom s polrazdalje izničil Smart, nato pa je s trojko in prvimi točkami na tekmi goste v vodstvo vrnil krvnik Slovenije z lanskih olimpijskih iger Patty Mills. A tudi Boston v prvem delu igre še ni rekel zadnje, Smart je znova zadel za dve točki in izid poravnal na 61:61, kar je bil tudi rezultat prve polovice tekme. Uvod v drugo polovico tekme pa je povsem pripadel Bostonu. V uvodnih treh minutah tretje četrtine so z delnim izzidom 11:2 prišli do največje prednosti na tekmi, zato je moral Nash zgodaj poseči po minuti odmora. Odgovornost je nato nase prevzel Durant, ki je dosegel šest zaporednih točk za Netse. Boston je bil še naprej dominanten na parketu domače dvorane TD Garden. Po pol ure igre so Celticsi prišli do najvišje prednosti na tekmi in sicer 15 točk, zato sta morala v prestavo višje prestaviti Irving in Durant, s trojko v 32. minuti tekme pa jima je pomagal še Dragić.

icon-expand Jayson Tatum preigrava Kevina Duranta in Gorana Dragića FOTO: AP

Vseeno je domača ekipa do konca tretje četrtine ohranila lepo prednost, ki je po zadnjem metu gostov, ki ga je iz težkega položaja zgrešil Dragić, na zadnjo prednost odšla z 11 točkami prednosti (96:85). Netsi so se v zadnjo četrtino podali odločno. Brown in Nicolas Claxton sta oba zadela za dve točki, po dveh uspešno izvedenih prostih metih Tatuma pa je Irving zadel še dve zaporedni trojki in Bostonovo vodstvo se je stopilo. Irving je dodal še dve točki in ob delnem izidu 12:2 za Brooklyn, so gostje zaostajali le še za točko (98:97). Po nekaj zgrešenih metih tako na eni kot tudi na drugi strani je Durant zadel za tri točke in Brooklyn povedel v še kako pomembno vodstvo. Delni izid 15:2 je pomenil, da Bostonovemu trenerju Imeju Udoku ni preostalo drugega, kot da vzame minuto odmora. Po kratkem premoru je domače napade začel zaključevati Jaylen Brown, a Irving, ki je kot prvi košarkar na tekmi presegel mejo tridesetih točk, je Brooklyn ohranjal v vodstvu.

Dragić se je nakoncu ustavil pri 14 točkah in temu dodal še sistenco, pet skokov in ukradeno žogo.

Gostje iz Brooklyna so nato zgrešili nekaj pomembnih metov in Brown s trojko, ter Smart s polaganjem sta nekaj več kot tri minute pred koncem poskrbela za izenačenje Bostona na 107:107. Netse je v vodstvo znova vrnil Irving, White pa je hitro vrnil udarec. Domače navijače je razjezila odločitev sodnikov, ki sta spregledala Irvingov komolec v obraz Browna. V zadnjih dveh minutah so se košarkarjem tresle roke. Kot prvi je strel umiril Durant, ki je iz težkega položaja zadel minuto in šestnajst sekund pred koncem. Horford je izenačil, nato ja pa je dvorano TD Garden utišal Irving, ki je 45 sekund pred koncem zadel trojko.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Na 113:114 je znižal Brown, nato pa je sledil dolg napad Brooklyna. Durant je sprožil s težkega položaja in zgrešil. Boston je imel tako priložnost za zmago. Domači košarkarji so hitro izvedli akcijo, ki je delovala kot naročena za medlo Brooklynovo obrambo. Jaylen Brown je prodrl v proti košu in podal Smartu na črto za tri točke. Ta je z nakazanim metom za tri iz igre vrgel Bruca Browna in Claxtona ter podal Tatumu v sredino, ki se je zavrtel okoli Irvinga in žogo tik pred zvokom siren položil v koš za zmago Bostona s 115:114.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Boston je tako izvrstno začel maščevanje za poraz v prvem krogu lanske končnice, ko so bili Netsi boljši s 4:1 v zmagah. Najboljši igralec tekme je bil z 39 točkami, šestimi asistencami, petimi skoki in štirimi ukradenimi žogami Kyrie Irving, a je bilo to malenkost premalo za zmago njegovega Brooklyna. Drugo tekmo, ki bo prav tako v Bostonu, bosta ekipi odigrali v noči iz srede na četrtek.