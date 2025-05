Boston na težko misijo brez prvega zvezdnika, ki ga čaka dolgo okrevanje

Za Boston je to velika izguba, saj je New York dobil četrto tekmo s 121:113 in vodi s 3:1 v zmagah. Jayson Tatum se je pri tem poškodoval tri minute pred koncem dvoboja in s terena so ga odpeljali na invalidskem vozičku. "Vse nas skrbi za Jaysona. Stvari okrog igre bomo rešili. Upam le, da je on dobro," je po tekmi dejal center Boston Celtics Al Horford. Jasno pa je, da je sezona za Tatuma, ki je letos v povprečju dosegal 26,8 točke na tekmo, končana.